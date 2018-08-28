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Создана первая в мире модель машины времени
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Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени 

ТК «Звезда» 1 час назад
Математическая модель объясняет, как можно перемещаться в прошлое и будущее, но для создания реальной машины времени необходим еще не открытый материал.
Ученые Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде и Дэвид Цанг из Мэрилендского университета в США рассказали, что разработали математическую модель надежной машины времени. Это ящик, который может перемещаться в прошлое и будущее. Их работа была опубликована на портале IOPscience.
Типпетт объясняет в своей статье, что путешествовать в прошлое и будущее вполне возможно.
Вместе с Дэвидом Цангом он использовал Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени, которую они назвали TARDIS.
Ее концепция состоит в том, что людям надо воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое измерение представлено временем, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. Ученым это позволило бы использовать пространство-временной континуум во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной.
В данный момент разработка рабочей версии такой машины времени на базе новой математической модели невозможна, так как для этого нужен еще не открытый материал, который бы изгибал пространство-время.
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