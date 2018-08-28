Создана первая в мире модель машины времени

Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени

Математическая модель объясняет, как можно перемещаться в прошлое и будущее, но для создания реальной машины времени необходим еще не открытый материал.

Ученые Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии Канаде и Дэвид Цанг из Мэрилендского университета в США рассказали, что разработали математическую модель надежной машины времени. Это ящик, который может перемещаться в прошлое и будущее. Их работа была опубликована на портале IOPscience.

Типпетт объясняет в своей статье, что путешествовать в прошлое и будущее вполне возможно.

Вместе с Дэвидом Цангом он использовал Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени, которую они назвали TARDIS.

Ее концепция состоит в том, что людям надо воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое измерение представлено временем, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. Ученым это позволило бы использовать пространство-временной континуум во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной.

В данный момент разработка рабочей версии такой машины времени на базе новой математической модели невозможна, так как для этого нужен еще не открытый материал, который бы изгибал пространство-время.