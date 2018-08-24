Карликовая галактика породила молодые звезды после встречи с Черным глазом

Международная группа астрономов, среди которых были Игорь Караченцев из Специальной астрофизической обсерватории РАН , изучили карликовую галактику KDG215 и обнаружили, что основная часть звезд в ней сформировалась за последний миллиард лет — в то время как в большинстве известных галактик пик звездообразования случился десяток миллиардов лет назад. KDG215 — одна из самых «молодых» по своему составу галактик, что указывает не необычность процессов ее эволюции. Соответствующая статья направлена на публикацию в Astrophysical Journal Letters, а пока что с текстом работы можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Детали того, как именно галактики начинают быстро и в больших количествах образовывать звезды остаются не вполне ясными. Ситуация осложнена тем, что интенсивнее всего галактики «рожали» новые звезды 10 миллиардов лет назад, а сегодня этот процесс идет намного медленнее. Особенно сложная ситуация для карликовых галактик, которые удалены от земных наблюдателей и зачастую довольно тусклы.

Астрономы изучили карликовую галактику KDG215 в 4,83 мегапарсек от нас (примерно 15,7 миллионов световых лет). Она, с одной стороны, сравнительно близка и потому удобна для наблюдения, а с другой — обладает рядом крайне необычных черт, которые позволяли ученым надеяться и на необычные результаты при ее исследовании. KDG215 крайне тусклая — это одна из самых тусклых галактик на таком удалении, а текущая скорость образования новых звезд в ней равна нулю.

Исследователи попытались проследить эволюцию звездообразования в этой галактике, обратившись к архиву снимков космического телескопа «Хаббл». Для этого они проанализировали спектры излучения галактики и выяснили то, каков возраст основной популяции звезд в ней. Оказалось, что его средние значения экстремально низки — по расчетам, около миллиарда лет назад в галактике произошел резкий всплеск звездообразования. По самым консервативным оценкам, всего 1,25 миллиарда лет назад 30 процентов всех звезд в KDG215 еще не существовало — в то время как в остальных известных галактиках в это же время существовало уже не менее 90 процентов звезд. Более того, по менее консервативной оценке результатов расчетов, 1,25 миллиарда лет назад не существовало 66 процентов всех звезд галактики KDG215. Это делает ее экстремально молодой в плане среднего возраста ее звездного населения: хотя авторы и проводят параллели с парой других карликовых галактик, однако и там не менее половины всех звезд образовались уже 4−7 миллиардов лет назад — а вовсе не в последний миллиард лет, как, возможно, обстоит дело в KDG215.

Исследователи взяли соседние с KDG215 галактики в кубе со стороной в шесть мегапарсек (порядка 20 миллионов световых лет) и обнаружили, что не более нескольких миллиардов лет она могла пройти весьма близко к галактике Черный глаз (M64).

Это достаточно необычный объект, состоящих из двух слившихся галактик, причем периферия ее вращается в одну сторону, а газопылевой диск в центре галактики — в другую. Как отмечают исследователи, столкновение с газом из M64 могло привести к резкому повышению плотности облаков водорода в KDG215 и, соответственно, вспышке звездообразования. Дальнейшее изучение этого объекта способно прояснить детали процессов массового образования новых звезд в галактиках.