Ещё
Итальянские ученые «нарисовали» портрет «Джоконды» кишечной палочкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянские ученые «нарисовали» портрет «Джоконды» кишечной палочкой 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Группе исследователей из римского университета La Sapienza при помощи генетических модификаций бактериями удалось воссоздать портреты Моны Лизы, Альберта Эйнштейна, Чарльза Дарвина и легендарного футболиста Франческо Тотти.
Для создания микроскопической версии уникального и одного из самых загадочных шедевров мирового искусства, «Джоконды», ученым понадобились миллионы кусочков светочувствительной E. Coli — бактерии, иначе именуемой «кишечная палочка», появление которой, как известно, может вызвать пищевое отравление в организме человека.
Ученые решили остановить свой выбор именно на E. Coli исключительно из-за ее повышенной плавучести и отличительной способности передвигаться за считанные секунды на расстояние в десятки раз превышающие ее собственную длину. Для того, чтобы бактерии сложились в картины за рекордные 4 минуты, исследователи провели ряд довольно необычных манипуляций. Для начала они генетически модифицировали миллионы бактерий кишечной палочки, чтобы те плавали с легко контролируемой скоростью. Объединить же микроорганизмы в сложные структуры и слои, благодаря которым удалось создать близкие к совершенству копии исходных изображений, получилось с помощью специального цифрового устройства, проецирующего 12 световых потоков различной интенсивности, замедляющих быстроту передвижения «палочек».
"Плавающие бактерии подобны автомобилям в городском движении — скапливаются там, где снижается скорость", — поясняют исследователи. Данный эксперимент был проведен отнюдь не ради забавы. Ученым впервые удалось установить контроль над движением больших популяций микроорганизмов с такой математической точностью. Как ожидается, это достижение будет иметь широкий резонанс в научном сообществе — результаты исследования помогут модернизировать микроскопы и разработать лекарства, которые смогут точнее поражать очаги заболевания в организме.
Российская Газета: последние новости
Россия и Китай построят один из самых больших в мире лайнеров Почти сто человек погибли во время сильных дождей в Индии Ученые: Все живущие на планете волки родом из доисторической Сибири
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова18
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова36
На параде в Курске произошло ЧП67
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду594
На параде в Курске произошло ЧП23
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение