Итальянские ученые «нарисовали» портрет «Джоконды» кишечной палочкой

Для создания микроскопической версии уникального и одного из самых загадочных шедевров мирового искусства, «Джоконды», ученым понадобились миллионы кусочков светочувствительной E. Coli — бактерии, иначе именуемой «кишечная палочка», появление которой, как известно, может вызвать пищевое отравление в организме человека.

Ученые решили остановить свой выбор именно на E. Coli исключительно из-за ее повышенной плавучести и отличительной способности передвигаться за считанные секунды на расстояние в десятки раз превышающие ее собственную длину. Для того, чтобы бактерии сложились в картины за рекордные 4 минуты, исследователи провели ряд довольно необычных манипуляций. Для начала они генетически модифицировали миллионы бактерий кишечной палочки, чтобы те плавали с легко контролируемой скоростью. Объединить же микроорганизмы в сложные структуры и слои, благодаря которым удалось создать близкие к совершенству копии исходных изображений, получилось с помощью специального цифрового устройства, проецирующего 12 световых потоков различной интенсивности, замедляющих быстроту передвижения «палочек».

"Плавающие бактерии подобны автомобилям в городском движении — скапливаются там, где снижается скорость", — поясняют исследователи. Данный эксперимент был проведен отнюдь не ради забавы. Ученым впервые удалось установить контроль над движением больших популяций микроорганизмов с такой математической точностью. Как ожидается, это достижение будет иметь широкий резонанс в научном сообществе — результаты исследования помогут модернизировать микроскопы и разработать лекарства, которые смогут точнее поражать очаги заболевания в организме.