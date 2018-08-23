Потепление делает деревья высокими, но хрупкими

Глобальное потепление негативно влияет на леса, обнаружили ученые из Технического университета Мюнхена. Дело не только в пожарах из-за жары и засухи. Повышение температуры делает деревья высокими, но более хрупкими, сообщает Forest Ecology and Management.

Потепление приводит к тому, что зима наступает все позже, и в некоторых регионах у растений появляется дополнительная неделя вегетативного периода. Но нагрев и антропогенные загрязнения делают древесину ломкой и снижают ее качество.

Предыдущие исследования показали, что за последнее столетие в Центральной Европе темпы роста елей и буков выросли на 77% в год. С одной стороны, это хорошая новость — крупные деревья поглощают больше углекислого газа, да и объемы промышленных заготовок древесины могут вырасти. Но, согласно последним данным, все не так однозначно.

Авторы исследования проанализировали 41 участок лесов на юге Германии , собрали образцы древесины елей, дубов, буков и сосен.

Оказалось, что по сравнению с 1870 годом плотность древесины у всех видов упала на 8-12%. Частично причиной является как раз ускоренный рост. Но основная вина лежит на азотсодержащих загрязняющих веществах. Они попадают в атмосферу с выхлопными газами, а в воду и почву — вместе с сельскохозяйственными удобрениями.

Содержание углерода в древесине с конца XIX века сократилось вдвое, а значит — уменьшилась их способность связывать атмосферный углекислый газ.

Впрочем, более активный рост зеленых насаждений в целом можно признать позитивным явлением, говорят ученые. Ранее эксперты подсчитали, что за последние 35 лет площадь лесов на планете выросла более чем на 7% (2,25 млн кв.км). Основной прирост произошел в субарктической, субтропической и умеренной зонах, а вот в засушливых и полузасушливых районах деревьев, наоборот, стало меньше.

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