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МГУ: Решение о создании филиала факультета космических исследований при центре им. Хруничева не принято
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МГУ: Решение о создании филиала факультета космических исследований при центре им. Хруничева не принято 

Агентство «Москва» 1 час назад
Решения о строительстве филиала факультета космических исследований МГУ им. М. Ломоносова на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М. Хруничева в Москве не принимались. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил и.о. декана факультета космических исследований Василий Сазонов.
«Решений о строительстве именно филиала факультета космических исследований не принималось, речь об этом не шла», — сказал В. Сазонов, отметив, что факультет заинтересован участвовать в создании космического кластера на территории центра.
Ранее СМИ сообщили, что на площадке центра им. М. Хруничева в столичном районе Филевский парк могут создать новый «Звездный городок» с крупным инженерным центром и филиалом факультета космических исследований МГУ.
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