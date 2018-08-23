МГУ: Решение о создании филиала факультета космических исследований при центре им. Хруничева не принято

«Решений о строительстве именно филиала факультета космических исследований не принималось, речь об этом не шла», — сказал В. Сазонов, отметив, что факультет заинтересован участвовать в создании космического кластера на территории центра.

Ранее СМИ сообщили, что на площадке центра им. М. Хруничева в столичном районе Филевский парк могут создать новый «Звездный городок» с крупным инженерным центром и филиалом факультета космических исследований МГУ.