Scientific American (США): Когда неандерталец встречался с «денисовцем», между ними возникали вполне человеческие отношения

Это оказалось удивительным поворотом в истории эволюции первых людей: ученые объявили о тоv, что им удалось найти останки «Денисовой 11» — девушки-подростка, которой было как минимум 13 лет, которая жила более 50 тысяч лет назад и родители которой принадлежали к разным типами людей. Их место в классификации первых людей — были ли они разными типами или подтипами — до сих пор вызывает массу споров. Однако ученым точно известно, что мать «Денисовой 11» была неандертальской женщиной, а отец — «денисовцем».

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature в среду, 22 августа, было проведено командой ученых во главе с известным палеогенетиком Сванте Паабо (Svante Pääbo) из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии . В 2010 году вместе со своими коллегами он опубликовал первые описания «денисовцев», в основу которых легли результаты генетических исследований одного из двух тысяч фрагментов костей, найденных в Денисовой пещере на Алтае , где Сибирь граничит с Монголией Китаем . Новое открытие основано на генетическом анализе другого фрагмента кости — фрагмента бедренной или плечевой кости длиной в 2,5 сантиметра, из которого ученые извлекли шесть образцов ДНК.

Молекулярное датирование показывает, что «денисовцы», останки которых пока удалось найти только в Денисовой пещере, и неандертальцы, останки которых ученые находили в основном в Европе, разделились примерно 400 тысяч лет назад. Они долгое время существовали параллельно друг другу, вероятнее всего, небольшими группами, рассеянными по евразийским просторам, и примерно 30-40 тысяч лет назад и те, и другие вымерли.

Однако анализ генома «Денисовой 11» и другие исследования показывают, что, когда они все же встречались, «денисовцы» и «неандертальцы» нередко вступали в контакты друг с другом — и с современными людьми. Исследование Паабо показало, что в геноме отца «Денисовой 11» были вкрапления ДНК неандертальцев, то есть, «возможно, 300-600 поколений назад его предки вступали в контакты» с неандертальцами.

Шэрон Браунинг (Sharon Browning), статистический генетик из университета Вашингтона, не принимавшая участия в исследовании, высоко оценила работу ученых. «Меня это по-настоящему потрясло, — говорит она. — Обнаружить отпрыска этих двух разных типов — это по-настоящему удивительно».

«Все выглядит абсолютно убедительным, — добавляет специалист в области популяционной генетики из университета Юты Алан Роджерс (Alan Rogers), который тоже не принимал участия в исследовании. — Я считаю, что эти ребята, как и всегда, проделали великолепную работу». На вопрос о том, могла ли «Денисова 11» быть ребенком, родившимся в смешанной «неандертальско-денисовской» группе, — а не ребенком матери и отца из совершенно разных групп — Роджерс ответил: «Мне показалось, что в их анализе есть четкая логика. Их аргументы меня убедили. Нет ничего удивительного в том, что представители разных типов вступили в контакт, оказавшись в одно время в одном месте. Но, как мне кажется, прежде мы не знали, что они находились в одно время в одном месте — и, если они находились, то перед нами встает вопрос о том, почему они были такими разными». То есть почему они не эволюционировали в один тип?

«Это очень интересный вопрос, — говорит генетик из Гарварда Дэвид Рейх (David Reich), который не принимал участия в исследовании Паабо. — Денисова пещера — это место, где представители этих двух типов, очевидно, пересекались друг с другом. Но, должно быть, наряду с процессом смешения должна была присутствовать высокая степень изоляции». По словам Рейха, ребенок-гибрид двух настолько разных типов, возможно, имел биологические проблемы. Или, как отмечает Паабо, он мог сталкиваться с культурной предвзятостью, поскольку к людям смешанного происхождения, возможно, относились не слишком хорошо в то время.

Несмотря на это, следы неандертальцев и «денисовцев» сохраняются в геноме современного человека. Небольшие вкрапления неандертальских генов есть у всех людей, живущих за пределами Африки. Следы «денисовцев» остались в геномах людей, живущих в Восточной Азии и Океании. Результаты исследования Браунинг, опубликованные ранее в этом году, показывают, что вкрапления генов «денисовцев» в геномах современных людей берут свое начало в двух различных группах первых людей, а это в свою очередь свидетельствует о том, что когда-то они жили далеко за пределами Денисовой пещеры. По словам Паабо, следующий шаг для его лаборатории — извлечь образцы ДНК из осадочной породы в Денисовой пещере, чтобы точно определить, «когда именно там были неандертальцы, когда именно там были „денисовцы“, а когда они были там вместе».

По словам Рейха, мечта о том, что ученые смогут задокументировать подобные взаимодействия, происходившие на самых первых этапах человеческой истории, «прежде казалась несбыточной». «Но теперь мы своими глазами видим, как эта мечта становится реальностью».