Ученые оценят состояние самого крупного ледника на Полярном Урале из-за изменений климата

МОСКВА , 22 августа. / ТАСС /. Группа российских ученых отправилась в экспедицию к самому крупному на Полярном Урале леднику для изучения его состояния в условиях изменения климата. Специалисты планируют провести съемку и построить трехмерную модель объекта, сообщили в среду в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"К самому крупному на Полярном Урале леднику ИГАН отправилась научная экспедиция с участием сотрудников Научного центра изучения Арктики, Московского государственного университета им. Ломоносова и Новосибирского государственного университета (НГУ). Ученые собираются выполнить съемку высоты поверхности ледника и построить его трехмерную модель, чтобы определить сокращение ледника за последние годы", — говорится в сообщении.

По словам директора Научного центра изучения Арктики, кандидата геолого-минералогических наук Антона Синицкого, проведение работ на леднике осложнено необходимостью использования альпинистского снаряжения, помимо основного оборудования.

"В списке работ — изучение приледникового озера, определение толщины и запасов льда. Вместе с учеными на Полярный Урал отправились и студенты-практиканты из НГУ, а также представители детско-юношеского центра в Салехарде Ямало-Ненецкий автономный округ , ЯНАО)", — уточнили в пресс-службе.

Ледник ИГАН получил свое название в честь Института географии Академии наук СССР. На протяжении 25 лет он был опорным пунктом международной службы мониторинга ледников. В 2017 году исследователям впервые с 2008 года удалось выполнить разведочную съемку георадаром. По словам ученых, данные о балансе массы ледников представляют интерес для исследования изменений климата на Земле и вносят вклад в совершенствование климатических моделей и прогнозов.

Научный центр изучения Арктики создан в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.