Дорогие машины и часы делают человека одиноким, показало исследование

Израиля и Зачастую люди, сами того не замечая, судят о себе и о других по разным, иногда почти противоположным, критериям. Как выяснила группа учёных из США Сингапура , порой это распространяется на так называемые статусные вещи — дорогие часы, машины и так далее. По мнению учёных, из-за этого человек, к таким вещам стремящийся, может остаться без друзей.

Учёные провели небольшой опрос, в котором приняли участие 125 жителей престижного района. Каждого из них спросили, на обычной или дорогой машине они бы приехали на праздник в надежде завести новых друзей. Большинство выбрали дорогую машину. В то же время, когда учёные спросили, как машины других людей повлияют на их решение подружиться, ответы тех же людей оказались несколько неожиданными — в среднем выше шанс завести новых друзей на гипотетическом празднике оказался у более скромных людей.

Впоследствии учёные провели аналогичный опрос с участием 150 человек, но на этот раз вопросы касались часов. Результаты были получены примерно те же. Добровольцы, в большинстве своём, предполагали, что дорогие часы повысят их шансы завести друзей, однако сами зачастую выше оценивали свои шансы подружиться с обладателем обычных. На следующем этапе специалисты выяснили, что не повышает шансов завести новых друзей и дорогая куртка.

Продолжая своё исследование, специалисты обратили внимание, что человеку действительно могут пригодиться статусные вещи, если он ищет не друзей, а деловых партнёров — в этом случае, согласно опросам, дорогая машина или одежда действительно должна производить на окружающих желаемое впечатление.

Исследование было опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Studies.

Полтора месяца назад учёные из штата Пенсильвания получили свидетельства в пользу того, что желание покупать статусные вещи — во всяком случае, у мужчин — может зависеть от уровня мужского полового гормона тестостерона.

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