В NASA одобрили метод по заправке Dragon

В NASA согласились с методом SpaceX по заправке ракеты Dragon

Специалисты NASA согласились с предложенным компанией SpaceX методом заправки ракеты Falcon 9 перед первым пилотируемым полетом космического корабля Dragon в следующем году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского космического ведомства.

В нем отмечается, что NASA и SpaceX завершают планирование данной операции, которую, как ожидается, проведут в апреле 2019 года. При этом, как подчеркнули в ведомстве, "ключевой вопрос" заключается в том, займут ли астронавты свои места на борту Dragon до или после заправки ракеты топливом. "NASA решило действовать согласно плану SpaceX по заправке ракеты", — разъяснили в документе.

Суть метода, за который выступает компания, состоит в том, чтобы заправлять ракеты, в том числе предназначенные для пилотируемого полета, непосредственно перед запуском охлажденным топливом под большим давлением. Таким образом, оно имеет меньший объем, что, в частности, позволяет загрузить больше горючего. Однако, в этом случае заправку нужно производить непосредственно перед запуском, когда экипаж уже находится в корабле.

В NASA ранее высказали опасения относительно безопасности такого способа. Поводом для этого послужил инцидент, имевший место в сентябре 2016 года. Тогда ракета Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя.

Глава SpaceX Илон Маск в начале мая заверил журналистов в том, что опасения насчет безопасности метода "холодной заправки" слишком преувеличены. Кроме того, по его словам, технология в целом позволяет разместить экипаж в корабле уже после того, как баки ракеты будут заполнены. Однако Маск считает это ненужной тратой времени.