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Мини-луны Земли укажут на происхождение астероидов
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Мини-луны Земли укажут на происхождение астероидов 

Мир24 1 час назад
Астрономы планируют начать изучение мини-спутников Земли. Речь идет о небольших объектах, которые притягиваются гравитацией планеты, а спустя какое-то время покидают ее орбиту, сообщает Frontiers in Astronomy and Space Sciences.
Предполагается, что их довольно много, но пока специалистам удалось обнаружить лишь один такой объект.
Возможно, все дело в крайне небольших размерах «лун» — они могут достигать всего 1-2 метров в диаметре, и аппаратура их не фиксирует. Но все может измениться уже в скором времени.
В Чили планируют установить Большой синоптический обзорный телескоп (LSST), сейчас этот объект строится. Он сможет улавливать даже крошечные быстро летящие небесные тела и даст астрономам много новой информации.
Изучение таких мини-лун прольет свет на особенности астероидов. Планетолог Микаэл Гранвик из Технологического университета Лулео в Швеции отметил, что природа происхождения малых астероидов до сих пор не ясна — возможно, это монолитные блоки породы, возможно, хрупкие песчаные образования или нечто среднее между этим.
Объекты, расположенные так близко к Земле, очень удобны для изучения. Ученые намерены получить образцы вещества «мини-лун» до того, как они подвергнутся воздействию земной атмосферы. Дело за малым — просто их обнаружить, и это может произойти уже в обозримом будущем.
Ранее сообщалось, что в Мавритании нашли самый старый в истории метеорит — его возраст насчитывает 4,5 миллиардов лет.
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