Число жертв наводнений в Индии превысило 400 человек

В штате Керала на юге Индии жертвами наводнений стали уже более 400 человек, передает «МИР24».

Отмечается, что вызванные продолжительными ливнями оползни привели к блокировке многих дорог и разрушению большого количества зданий. Практически полностью затоплены несколько городов и более 30 плотин. Свои дома покинули более миллиона жителей, их разместили во временных лагерях.

На территории всего штата объявлена тревога, из берегов вышли более 44 рек.

Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с 8 августа. Сильно затруднена работа транспорта, нарушен график образовательных учреждений. Местные власти называют происходящее «самой страшной катастрофой за последние 100 лет».