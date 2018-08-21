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Число жертв наводнений в Индии превысило 400 человек
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Число жертв наводнений в Индии превысило 400 человек 

ТВ Центр 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
В штате Керала на юге Индии жертвами наводнений стали уже более 400 человек, передает «МИР24».
Отмечается, что вызванные продолжительными ливнями оползни привели к блокировке многих дорог и разрушению большого количества зданий. Практически полностью затоплены несколько городов и более 30 плотин. Свои дома покинули более миллиона жителей, их разместили во временных лагерях.
На территории всего штата объявлена тревога, из берегов вышли более 44 рек.
Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с 8 августа. Сильно затруднена работа транспорта, нарушен график образовательных учреждений. Местные власти называют происходящее «самой страшной катастрофой за последние 100 лет».
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