Находящегося в «Лефортово» учёного из Новочеркасса отказались оперировать

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

Как рассказывал «АиФ-Ростов» , Алексея Темирёва подозревают в том, что, выполняя госконтракт на разработку оборудования для кораблей ВМФ России , он передал данные вьетнамской разведке.

Учёный находится в Лефортово с середины июля. На начало августа у него была запланирована операция по поводу грыжи.