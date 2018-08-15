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Находящегося в «Лефортово» учёного из Новочеркасса отказались оперировать
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Находящегося в «Лефортово» учёного из Новочеркасса отказались оперировать 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Тюремные медики отказались проводить операцию 64-летнему учёному из Новочеркасска Алексею Темирёву, который находится в следственном изоляторе «Лефортово» по подозрению в госизмене.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.
Как рассказывал «АиФ-Ростов», Алексея Темирёва подозревают в том, что, выполняя госконтракт на разработку оборудования для кораблей ВМФ России, он передал данные вьетнамской разведке.
Учёный находится в Лефортово с середины июля. На начало августа у него была запланирована операция по поводу грыжи.
Как утверждает Евгений Еникеев, с 5 августа у учёного начались сильные боли, однако врачи «Лефортово» отказали в операции. «Хирург осмотрел Алексея Темирёва, подтвердил наличие грыжи, но заявил, что операции пока не требуется, и ее назначат только тогда, когда произойдет зажим», — сообщил правозащитник.
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