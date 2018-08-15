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Пермские ученые испытывают ткань, позволяющую создавать конструкции в космосе
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Пермские ученые испытывают ткань, позволяющую создавать конструкции в космосе 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 15 августа. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) приступили к испытаниям самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций, которые отвердевают прямо в космосе. Речь идет о специальной ткани, которая позволила бы легко и быстро создавать помещения в космическом пространстве, сообщает в среду пресс-служба университета.
"Во время космических исследований на станциях необходимы помещения для лабораторных отсеков, хранения вещей, сбора космического мусора. Если в сам летательный аппарат эти конструкции не вписываются, то обычно их запускают отдельными блоками, которые после вывода на орбиту стыкуются с МКС. Однако транспортные ракеты имеют ограничения по грузоподъемности, а их грузовые отсеки жестко ограничены в объемах. Новый подход, предлагаемый учеными Пермского университета, предполагает использование надувных или пневматических конструкций, которые распаковываются и отвердевают прямо в космосе", — уточнили в пресс-службе.
В университете пояснили, что в основе оболочки — препрег, ткань из углеродного волокна, которая пропитывается эпоксид-полимерами. В открытом космосе ткань отвердевает и превращается в устойчивую жесткую конструкцию. Сейчас разработчики решают задачу отработки технологии отверждения конструкции в космосе.
"Большинству смол для отвердевания требуется определенный температурный режим. Для нагрева ученые предлагают использовать солнечную энергию, а для равномерного отвердевания поверхности — вращать оболочку вокруг своей оси. Для экспериментального подтверждения разработки исследовательская группа проверяет небольшие опытные образцы в специальных вакуумных камерах, в которых создается разреженный воздух, как на околоземной орбите", — говорится в сообщении.
"Предполагается, что экипаж корабля сможет не участвовать в сборке, так как конструкции будут раскрываться автоматически. Оболочки компактны и удобны для транспортировки. Проект уже вызывает коммерческий интерес", — сказал один из руководителей проекта, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Сергей Русаков.
По данным пермского университета, такие разработки ведут только в Перми и австралийском Сиднее. Сейчас пермские ученые готовятся запатентовать свое изобретение.
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