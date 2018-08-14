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Ученые прогнозируют аномально теплую пятилетку по всей Земле
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Ученые прогнозируют аномально теплую пятилетку по всей Земле 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: АР
Климатологи заявляют, что на протяжении ближайших пяти лет на Земле следует ожидать аномальную жару и теплые зимы. Об этом пишет журнал Nature Communications.
Ученые также подчеркнули, что для температур моря тренд на аномально высокие температуры будет сохраняться более длительное время.
Флориан Севелле из университета Бреста во Франции и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов разработали климатическую модель, построенную на базе математических принципов. В отличие от классических теорий, она позволяет предсказать не только среднестатистические температуры и тенденции, но и определить вероятность экстремальных сценариев.
Вероятность возникновения аномальной жары, по словам ученых, в 2018 году превышает 64%, а в 2019-2020 годах — 58%. Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий. Ожидается, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя вода в океанах еще долго может оставаться перегретой.
Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары были остановлены четыре энергоблока на АЭС.
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