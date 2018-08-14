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Тепловую карту Красноярска составили ученые КНЦ Сибирского отделения РАН
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Тепловую карту Красноярска составили ученые КНЦ Сибирского отделения РАН 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Прежде чем составить тепловую карту Красноярска ученые изучили, где в столице краевого центра и регионе самая высокая температура. Специалисты выявили две природные аномалии. Одна связана с деятельностью человека, вторая — природная, рассказали в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.
На формирование тепловых аномалий влияют перенос воздушных масс, здания, тротуары и другие структуры, которые сохраняют тепла больше, чем растительность и почва. Кроме того, тепло выделяют и промышленные объекты.
«На территории Красноярска выделяется несколько тепловых аномальных зон разного типа — природные возвышенности, территории около крупных торгово-развлекательных центров, промышленные зоны предприятий, участки теплового загрязнения сточными водами, — говорит заведующий лабораторией дистанционного зондирования Земли ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН, кандидат физико-математических наук Олег Якубайлик. — Наиболее интенсивное излучение тепла наблюдается от объектов, сделанных из плотных материалов с высокой теплоемкостью, таких как асфальт, бетон и железобетон, камень», — поясняет ученый.
К наиболее горячим точкам относятся: Караульная гора, участки в северо-западной части города, территории возле ж/д вокзала и неработающего комбайнового завода. Тепловые аномалии отмечались также на правом берегу Енисея в районах Красмаша, ТЭЦ-1, Сибтяжмаша. В советском районе максимальные температуры наблюдаются возле «Планеты», «Ленты», «Июня», автосалонов, «Авиатора» и «Командора».
Ученый Олег Якубайлик считает, что исследование помогает понять причины неблагоприятной экологической ситуации в Красноярске. На карте представлена температура в столице края 10 июля 2016 года. Разброс температур — от 14 до 34 градусов.
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