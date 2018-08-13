Применение в стратосфере технологий для замедления изменения климата снизит урожайность

Ранее предложенный учеными метод по отражению солнечных лучей в космос для замедления климатических изменений может привести к глобальному сокращению урожая. К такому выводу пришла группа американских исследователей из Калифорнийского университета в Беркли и Стэнфордского университета. Работа была опубликована на страницах научного журнала Nature. Об этом сообщает The Guardian.

Геоинженерный метод заключается в том, чтобы распылять в стратосферу аэрозольные частицы, позволяющие отражать солнечные лучи обратно в космос до того, как они нагреют планету. Распыление аэрозолей в стратосфере рассматривается как одна из главных возможностей геоинженерии для замедления изменения климата.

Авторы нового исследования изучили воздействие извержений вулканов на сельское хозяйство. Вулканические извержения создают похожий эффект рассеивания солнечной радиации, что позволило исследователям провести сравнительный анализ. Авторы пришли к выводу, что геоинженерный метод по распылению аэрозольных частиц может иметь непреднамеренные последствия для сельского хозяйства.

"Исследование было направлено на оценку побочных эффектов геоинженерных мер без прямых экспериментов на климате. Мы обнаружили, что они могут оказывать неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство", — отметил ведущий автор, кандидат аграрных наук и экономики ресурсов в Калифорнийском университете в Беркли Джонатан Проктор. Он также добавил, что геоинжерные меры могут также иметь положительные эффекты, но они пока не были замечены и изучены.

Авторы проанализировали извержение вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1982 г. и извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 г. Извержения сопровождаются выбросом большого количества сульфатных частиц в стратосферу. Они в свою очередь создают «пелену», которая уменьшает количество солнечного света, достигающего поверхности Земли.

Исследователи отслеживали уровень аэрозолей, солнечной радиации и урожайности. Как оказалось, изменение количества солнечного света отрицательно сказалось на урожайности ряда основных сельскохозяйственных культур. В частности, кукурузы, риса и пшеницы.

Авторы отметили, что искусственное распыление подобных частиц в стратосфере, вероятно, будет оказывать такой же эффект на сельское хозяйство. Выгоды для сельского хозяйства от понижения глобальной температуры благодаря этому инженерному методу будут минимальными из-за потери урожая в связи с сокращением солнечного света.

Согласно проекту доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), средняя температура на планете выросла на 1°C в сравнении с доиндустриальными значениями. К 2040 г. средняя температура на Земле повысится на 1,5°C. Официально доклад МГЭИК будет представлен в Республике Корея в октябре текущего года.

Материал предоставлен проектом "+1".