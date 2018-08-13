Ещё
Ученые впервые измерили луч в пространстве 6D
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые впервые измерили луч в пространстве 6D 

BitCryptoNews 1 час назад
Команда исследователей UT-ORNL провела первое полное изучение характеристик пучка линейного ускорителя частиц в шести измерениях.
Шестимерное пространство включает в себя три дополнительные координаты по каждой основной оси для фиксации движения или скорости. Ученые утверждают, что в 6D луч имеет настолько сложную структуру, состоящую из массы слоев, что ее невозможно различить даже в четырехмерном пространстве. Исследование также выявило, что структура пучка усложняется по мере увеличения его интенсивности.
Прежние попытки полностью охарактеризовать луч ускорителя потерпели неудачу из-за «проклятия размерности», при котором для высших измерений наблюдения в малых масштабах экспоненциально сложнее. Для обхода этой проблемы, ученые объединили три двухмерных пространства, чтобы создать представление псевдо-6D.
Исследователи говорят, что данное исследование помогает лучше понять природу движения энергии и материи на квантовом уровне, а также жизненно важно для создания моделей более мощных ускорителей в сотни мегаватт. Ожидается, что эти закономерности будут изучать в течение следующего десятилетия.
Исследователи госкорпорации «Ростех» не отстают от западных коллег и планируют создать наноструктурную камеру.
текст: Иван Маличенко, фото: Alen / Stockvault, Jill Hemman / Oak Ridge National Laboratory
BitCryptoNews: последние новости
Найден конец гелиосферы Ученые показали, как выглядела Земля 750 млн лет назад Геоинженерия принесет больше вреда, чем пользы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын депутата убил целую семью297
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму150
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле92
В Гоби нашли военную базу19
Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма104
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение