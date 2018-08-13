Ученые впервые измерили луч в пространстве 6D

Команда исследователей UT-ORNL провела первое полное изучение характеристик пучка линейного ускорителя частиц в шести измерениях.

Шестимерное пространство включает в себя три дополнительные координаты по каждой основной оси для фиксации движения или скорости. Ученые утверждают, что в 6D луч имеет настолько сложную структуру, состоящую из массы слоев, что ее невозможно различить даже в четырехмерном пространстве. Исследование также выявило, что структура пучка усложняется по мере увеличения его интенсивности.

Прежние попытки полностью охарактеризовать луч ускорителя потерпели неудачу из-за «проклятия размерности», при котором для высших измерений наблюдения в малых масштабах экспоненциально сложнее. Для обхода этой проблемы, ученые объединили три двухмерных пространства, чтобы создать представление псевдо-6D.

Исследователи говорят, что данное исследование помогает лучше понять природу движения энергии и материи на квантовом уровне, а также жизненно важно для создания моделей более мощных ускорителей в сотни мегаватт. Ожидается, что эти закономерности будут изучать в течение следующего десятилетия.

Исследователи госкорпорации «Ростех» не отстают от западных коллег и планируют создать наноструктурную камеру.