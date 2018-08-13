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РАН и Европейское физическое общество учредили премию имени выпускника МФТИ
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РАН и Европейское физическое общество учредили премию имени выпускника МФТИ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Европейское физическое общество (EPS) учредили премию имени выпускника и профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Владилена Летохова, которая стала единственной международной наградой за рубежом, названной в честь российского ученого.
"В этом году Европейское физическое общество совместно с РАН учредило свою высшую награду и назвало ее в честь выпускника и профессора «Физтеха» Владилена Летохова. Премия будет присваиваться ученым за исключительные достижения в области взаимодействия лазерного излучения с веществом. Это признание выдающегося вклада Летохова в развитие лазерной физики, в частности спектроскопии атомов и молекул, лазерной манипуляции атомами и изучение процессов в сильных полях", — говорится в сообщении на сайте РАН.
Впервые премия будет присуждена в апреле 2019 года на 13-й Европейской конференции по атомам, молекулам и фотонам во Флоренции (Италия). Далее лауреата премии будут называть раз в два года (каждый нечетный год). Приз будет состоять из медали, сертификата и денежной премии, которая в настоящее время составляет €5 тыс.
По данным МФТИ, премия имени Летохова стала единственной международной наградой за рубежом, названной в честь российского ученого.
Летохов — советский и российский физик-теоретик, пионер лазерной физики, в частности — метода лазерного охлаждения атомов. Он окончил МФТИ в 1963 году, в 1970 году перешел в Институт спектроскопии АН СССР, где руководил отделом лазерной спектроскопии, занимал должность заместителя директора. Выполнил целый ряд исследований в области квантовой электроники и лазерной физики. Автор более 850 статей и 15 монографий, наиболее цитируемый советский ученый во всех областях науки за период 1973-1988 годов.
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