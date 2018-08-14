Ученые нашли на орбите Земли мини-луну

Эксперты полагают, что этот объект поможет им проследить пути таких астероидов вокруг нашей планеты.

Исследователи космоса нашли небольшой астероид на орбите Земли. Это открытие уникально тем, что космический объект напоминает по своей форме Луну, однако его размеры значительно меньше.

По словам ученых, если на орбите нашей планеты будут обнаружены другие подобные объекты, то это значительно улучшит понимание астероидов и системы Земля-Луна. Для этих целей эксперты разрабатывают новый телескоп. Дело в том, что маленькие и быстроходные астероиды на столько уклонились от обнаружения современными земными технологиями, что на сегодняшний день была обнаружена только мини-луна.

Специалисты надеются, что с появлением Большого синоптического телескопа (LSST) ситуация изменится. Ученые планируют проследить пути таких астероидов вокруг нашей планеты. По словам американских ученых, мини-луны могут стать экспериментальной площадкой в околоземном пространстве, а также предоставят возможность для изучения пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

На данный момент эксперты не могут с точность сказать, из чего состоят астероиды. Обычно по окончании миссий на Землю попадает лишь небольшое количество материала. Ученые считают, что мини-луны являются идеальными целями для возвращения значительных элементов материала астероидов, защищенных космическим кораблем, которые затем могут быть подробно изучены на Земле, сообщается на сайте Гавайского университета в Гонолулу.

Ранее немецкий ученый нашел светящийся объект около Луны во время «кровавого» затмения (подробнее…).