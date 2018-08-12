В Якутии в загадочной Батагайской впадине обнаружен жеребенок древней лошади

«Это первая в мире находка доисторической лошади с таким уровнем сохранности и такого молодого возраста», — заявил Григорьев.

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