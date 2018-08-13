Ученые выяснили, как может погибнуть наше Солнце

Астрономы, которые проводили наблюдение за планетарными туманностями в окрестностях Млечного Пути, обнаружили, что одна из них, туманность HuBi 1 в созвездии Змеи, образовалась из звезды. При этом она в каком-то смысле «вывернулась наизнанку» — стала горячей снаружи и холодной внутри. Такое исследование опубликовали в научном журнале Nature Astronomy.

Ученые пришли к мнению, что похожий исход ожидает и наше Солнце, потому что по своим размерам и массе оно очень похоже на ту звезду, из которой образовалась туманность HuBi 1.

Планетарная туманность представляют собой систему из звезды, которая является ядром, и светящейся газовой оболочки, которая ее окружает. При этом образуются они при сбросе оболочек красных гигантов на завершающей стадии их эволюции. Туманность HuBi 1 возникла именно так. Превращение звезды случилось в последние мгновения ее жизни, когда в ее ядре началось горение гелия. В результате произошел выброс в космос ее внешних слоев, которые стали самой горячей областью, а ядро при этом быстро остыло.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе уверен, что Солнце вряд ли ждет та же участь, и оно закончит свои дни также как и множество звезд такого же типа до него.

— Солнце является совершенно типичной звездой, желтым карликом. По всем современным представлениям, в конце жизни его ожидает превращение в белый карлик. Произойдет это не сразу. Сперва наше светило превратится в красный гигант, который сбросит внешнюю оболочку. При этом образуется планетарная туманность, горячее ядро которого и будет белым карликом, — утверждает Вибе.

В любом случае, жизнь на Земле прекратится гораздо раньше того момента, как Солнце начнет свои метаморфозы.

— Светимость Солнца начнет нарастать, соответственно температура на Земле будет повышаться до тех пор, пока не уничтожит все живое. Впрочем, до этого момента у нас в запасе есть еще как минимум миллиард лет, — заключил Дмитрий Вибе.