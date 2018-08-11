NASA обнаружило огромную сияющую «водородную стену» на краю Солнечной системы

«Стена», о которой идет речь, находится на внешней границе нашей звездной системы — там, где заканчивается пузырь из солнечного ветра, а масса межзвездной материи слишком мала, чтобы его прорвать, так что она собирается вокруг и давит на него. Мощные выбросы материи и энергии Солнца разлетаются на огромные расстояния от звезды, гораздо дальше орбиты Плутона. В какой-то момент они иссякают, а с ними и их возможность отталкивать частицы пыли и другую материю. Формируется видимая граница. По одну сторону от нее — последние остатки солнечного ветра. По другую — скопления межзвездной материи, включая водород.

NASA уверены, что зонд New Horizons, пересекший орбиту Плутона в 2015 году, сможет увидеть эту границу. Об этом исследователи написали в докладе, опубликованном 7 августа в журнале Geophysical Research Letters. Они утверждают, что зонд увидит избыточный ультрафиолетовый свет: по мнению ученых, именно такое излучение будет исходить от стены галактического водорода. Этот сигнал зарегистрировали два аппарата Voyager в уже далеком 1992 году.

Однако исследователи отметили: сигнал не означает, что New Horizons рассмотрел водородную стену или что ее видели аппараты Voyager. На самом деле все три зонда могли зарегистрировать ультрафиолетовое излучение из какого-то другого источника, располагающегося гораздо дальше в Галактике.

Тем не менее Alice — инструмент на борту New Horizons, ответственный за это обнаружение — более чувствительный, чем все находящиеся на борту аппаратов Voyager. Исследователи также отметили, что Alice будет работать еще около 15-20 лет. New Horizons продолжит сканировать космос на наличие ультрафиолета дважды в год и будет отправлять данные на Землю.

«Если в какой-то момент ультрафиолетовое излучение пропадет, значит, New Horizons оставил стену в зеркале заднего вида, — объясняют исследователи. — Но если излучение не пропадет, следовательно, его источник гораздо дальше — где-то в далеком космосе».