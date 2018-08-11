Переохлажденную воду сохранили жидкой в течение ста дней

Новый подход позволил увеличить объем жидкости и время ее хранения при низких температурах.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне ( США ) изобрели простой и дешевый способ хранения жидкостей при низких температурах без кристаллизации. Он позволит улучшить условия содержания крови. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Как известно, вода замерзает при температуре ниже нуля градусов Цельсия. Существующие методы переохлаждения действуют в течение короткого промежутка времени и требуют дорогостоящих установок. Новый подход, напротив, дешевый и сохраняет эффект в течение нескольких дней.

Ассистент профессора Берк Уста (Berk Usta), участвовавший в исследовании, рассказал о технологии:

«Водные растворы в тех объемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, кристаллизуются, когда температура опускается ниже нуля градусов Цельсия. Наш метод, который мы назвали «глубокое переохлаждение», заключается в том, что мы просто отделяем поверхность жидкости от воздуха раствором, который не смешивается с водой. Этот на удивление простой способ поможет осуществить многие фундаментальные эксперименты, которые до этого казались невозможными».

Лед и переохлажденная вода, герметизированная разными видами масла / Nature Communications

Открытие началось с того, что ученые заметили: герметизация поверхности небольшого объема воды (один миллилитр), созданная при помощи масла на углеводородной основе (оливковое или парафиновое масло), препятствует образованию льда при температурах ниже минус 13 градусов Цельсия. Эксперименты с более сложными маслами позволили сохранить тот же объем воды при температуре минус 20 градусов Цельсия в течение ста дней, а сто миллилитров продержались неделю.

Исследователи продемонстрировали, что их метод применим и к хранению крови. Обычно ее содержат шесть недель при температуре четырех градусов Цельсия. Новая технология позволила хранить сто миллилитров суспензии эритроцитов при температуре минус 13 градусов Цельсия на протяжении ста дней. В будущем специалисты собираются увеличить объем до 500 миллилитров. Возможно, метод удастся адаптировать для хранения органов.

В июне ученым впервые удалось создать костную ткань, в которой клетки — предшественники крови размножались в течение нескольких дней.