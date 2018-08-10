Маленькие спутники смогут печатать себе солнечные батареи прямо в космосе

Новая система компании Made In Space создала технологию для малых космических аппаратов, с помощью которой они смогут прямо в космосе строить для себя огромные солнечные панели.

Новая технология — это часть программы Archinaut, о которой мы уже писали. Но тогда речь шла о гигантских телескопах и целых структурах, построенных целиком в космосе.

Новая технология Archinaut называется Archinaut Power Kit, и она подходит для маленьких спутников весом около 140-300 кг. Оборудование идет в комплекте с солнечным «покрывалом», которое робоманипуляторами разворачивается до полноценной установки солнечной энергии. Этот парус крепится на сетку, которая строится на орбите с помощью трехмерной печати. Так как устройство собирается в космосе, его можно перевозить в маленьком и легком контейнере, готовом для старта, что, разумеется, дает немало плюсов при запуске небольших спутников.

Первый запуск спутника с Archinaut Power Kit состоится в ближайшие три года.