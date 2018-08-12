НАСА запустило зонд к Солнцу

Космический зонд «Паркер» запущен 12 августа с мыса Канаверал после переноса старта на сутки. Космический аппарат впервые в истории пролетит, как предполагается, через солнечную корону, сообщает ВВС.

Идея полету к Солнцу обсуждалась давно, но, как известно, любой аппарат при подлете к Солнцу мог расплавиться и сгореть. Сейчас такой эксперимент стал возможен благодаря новым технологиям. В частности, зонд оснащен достаточной теплозащитой, которая позволит ему несколько раз вплотную подлететь к раскаленной атмосфере звезды, температура которой достигает сотен тысяч градусов.

«Мы десятилетиями изучали Солнце — и наконец-то отправляемся туда, где все происходит», — сказал накануне запуска один из руководителей проекта НАСА Алекс Янг.

Миссия запланирована на восемь лет, зонд приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн км. Проект оценивается в 1,5 млрд долларов.