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Глобальное потепление может ускорить процесс опустынивания на севере Китая
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Глобальное потепление может ускорить процесс опустынивания на севере Китая 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Пекин, 10 августа /Синьхуа/ — Глобальное потепление может ускорить расширение площади засушливых земель на севере Китая, говорится в последнем исследовании китайских ученых из Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая.
Ученые количественно измерили степень опустынивания на севере Китая под влиянием глобального потепления в будущем. Используя модель оценки климата, они исследовали пространственно-временные особенности эвапотранспирации, или суммарного испарения — одного из главных факторов процесса опустынивания, в песках на севере Китая в условиях глобального потепления на 1,5 и 2 градуса Цельсия.
Результат исследования показал тенденцию увеличения эвапотранспирации в указанном регионе страны. Ученые предположили, что площадь песков в данном районе будет увеличиваться со скоростью 27 кв. км. каждые десять лет при повышении температуры воздуха на 2 градуса Цельсия в период 2040-2059 гг.
Исследование, опубликованное в журнале «Science of the Total Environment», послужит справочным материалом для борьбы с опустыниванием.
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