Ещё
Прогнозирование космической погоды вышло на новый уровень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Жириновский выступил с неожиданным предложением

Прогнозирование космической погоды вышло на новый уровень 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Прогнозирование космической погоды процесс еще более сложный, чем обычная метеорология. Ионосфера — верхний слой атмосферы, содержащий частицы, заряженные солнечным излучением, — влияет на многие современные навигационные системы и системы связи, в том числе приложения для картографирования GPS и средства навигации для самолетов. Возможность прогнозировать активность заряженных электронов в ионосфере имеет важное значение для обеспечения целостности спутниковых технологий.
Исследования в области геокосмической науки давно установили, что определенные изменения в атмосфере вызваны солнечным излучением, возникающим в результате солнечного ветра, геомагнитных бурь и солнечных вспышек. Эффекты связи или изменения в одном атмосферном слое, которые влияют на другие слои, являются более противоречивыми. Степень связи между слоями до сих пор вызывает споры у ученых, не ясно также насколько сильно расширяются эффекты связи и детали процессов, связанных с этими эффектами.
Одним из наиболее интересных в науке крупных атмосферных событий является внезапное потепление стратосферы (SSW), при котором огромные волны в тропосфере — самый нижний слой атмосферы, в которой мы живем, — распространяются вверх в стратосферу. Эти планетные волны генерируются движением воздуха над геологическими структурами, такими как большие горные хребты. В стратосфере они взаимодействуют с потоками полярных струй. Во время крупного SSW температура в стратосфере резко возрастает в течение нескольких дней.
SSW-индуцированные изменения в ионосфере когда-то считались событиями давно ушедшего прошлого. Но последнее исследование, проведенное Ларисой Гончаренко из обсерватории Массачусетского технологического института, которое будет опубликовано в предстоящем выпуске «Журнала геофизических исследований: космическая физика» рассматривает крупное SSW, начавшееся в январе 2013 года и его влияние на ночную ионосферу. Десятилетия данных с геотермального объекта MIT Millstone Hill в Вестфорде, штате Массачусетс; Обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико; и Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) использовалась для измерения различных параметров в ионосфере и для разделения влияния SSW на другие известные эффекты.
Исследование показало, что плотность электронов в ночной ионосфере значительно уменьшилась благодаря воздействию SSW в течение нескольких дней: образовалась значительная дыра, которая простиралась поперек полушарий от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты N. Ученые также измеряли сильные потоки плазмы идущие вниз и снижение температуры ионов после SSW.
«Группа исследователей во главе с Гончаренко показали, что более низкое атмосферное воздействие, связанное с большим метеорологическим событием, называемым SSW, также может влиять на ионосферу с низкой и средней широтами», — отметил Хорхе Л. Чау, руководитель отдела радиолокационного дистанционного зондирования в Институте Лейбница физики атмосферы. «В какой-то мере, учитывая сильную связь между регионами, ожидалось объединение (слоев), однако из-за других конкурирующих факторов, отсутствия надлежащих данных и, что более важно, отсутствия настойчивости для поиска таких ночных соединений, предыдущие исследования не показали такой связи, по крайней мере, были не столь ясны. Новые результаты открывают новые вызовы, а также возможность улучшить понимание более низких атмосферных воздействий в ионосфере».
Понимание того, как события вдали и в других слоях атмосферы влияют на ионосферу, является важной составляющей прогнозирования космической погоды; необходима дополнительная работа для установления точных механизмов, с помощью которых SSW влияют на ночную ионосферу и эффекты связи.
«Большие истощения в ночной ионосфере, отмеченные в этом исследовании, потенциально важны для изучения околоземной космической погоды, так как они могут влиять на то, как верхняя атмосфера реагирует на геомагнитные бури и влияет на возникновение ионосферных нарушений», — сообщила Ник Педателла, ученый высшей категории в Обсерватории высокого уровня Национального центра атмосферных исследований. «Наблюдаемые истощения в ночной ионосфере дают еще одну отправную точку для проверки верности модельных симуляций воздействия SSW на ионосферу».
Реальный мир космоса: последние новости
Ученые NASA: Теперь мы знаем, где искать жизнь на Титане Как звезда могла выжить после этого? — Событие озадачило астрономов Как выглядит призрак умершей звезды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу397
Жириновский выступил с неожиданным предложением100
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому5
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян202
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела10
Новости партнеров
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение