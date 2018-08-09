Создан самообучающийся робот

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В России создали самообучающегося робота 

News.ru 49 минут назад
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Российские ученые создали уникального самообучающегося робота. Разработка основана на абсолютно новом принципе, копирующем алгоритмы познания мира младенцем.
Сотрудники института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН при участии АО «Интеллект» провели испытания машины, сформировав алгоритмы обучения, воспроизводящие функциональную модель мозга.
Специальная программа реализована с использованием разработанных доктором физико-математических наук Александром Ждановым моделей нейрона.
«Биологический нейрон — это самостоятельная самообучающаяся система распознавания образов», — пояснил доктор физико-математических наук Александр Жданов газете «Известия».
Соответствующие эксперименты были проведены в Институте нормальной физиологии РАН под руководством российского нейрофизиолога Константина Анохина в сотрудничестве с учеными Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.
По словам ученого, нейрон не требует никакого внешнего супервизора, как это делается в современных искусственных нейросетях, так как это абсолютно нереально в природе.
Еще одно отличие нейроноподобной модели Жданова — способность порождать языковое общение, что в природе является прерогативой человека.
Управляющая система робота может ассоциировать слышимые ею слова с реальными ситуациями.
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