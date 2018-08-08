Получить грант и реализовать самую смелую идею

Стартовал прием заявок от молодых ученых на получение гранта. Конкурс проводит правительство Москвы вместе с Российским фондом фундаментальных исследований.

На конкурс принимаются научные проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства, нано— и биотехнологий, медицины, экологии и безопасности. Всего будет отобрано 50 перспективных работ. Авторы этих проектов получат финансирование общим объемом около 200 миллионов рублей. Эти деньги они смогут потратить в течение двух лет на проведение опытов и экспериментов, проверку научных теорий и реализацию собственных идей.

— Благодаря конкурсу на получение грантов молодые ученые столицы могут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, реализовать перспективные научные разработки, — сказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин , уточнив, что заявки принимаются до 21 сентября. — А город получит существенный научный задел, способствующий решению актуальных задач городского хозяйства и повышению качества жизни москвичей.

Правительство города берет на себя ровно половину от общего финансирования проектов молодых ученых. В этом году размер одного гранта для каждого победителя увеличен вдвое и составляет 4 миллиона рублей. Денежные средства молодые ученые получат двумя платежами: первые 2 миллиона рублей выплачивают сразу же после конкурсного отбора, вторую часть — по итогам первого года реализации конкретного проекта.

— Каждый такой проект дает стимул молодым ученым расти и развиваться, — считает доктор биологических наук, обладатель премии правительства Москвы Петр Каменский. — Заниматься наукой безумно интересно, но прогресса не будет, если нет возможности проверить свою теорию на практике.

То, что наука может стать увлечением всей жизни, Каменский убедился на собственном примере. В свое время он хотел стать музыкантом и даже играл на разных инструментах в молодежных группах, но по-настоящему нашел себя, сидя за микроскопами в лабораториях. Вот уже больше десяти лет молодой биолог изучает митохондрии. Два миллиарда лет назад это были самостоятельные одноклеточные бактерии, а сейчас — органоиды клетки.

— Современные митохондрии сохранили довольно много черт, характерных для обычных клеток, — говорит ученый. — В них содержатся, например, рибосомы, отвечающие за синтез белка. Но проблема в том, что митохондриальные рибосомы очень похожи на бактериальные. Поэтому когда мы пьем антибиотики, то вместе с патогенными микробами отравляем свои митохондрии.

Одна из задач, которую ставит перед собой Петр Каменский, — найти способ модифицировать лекарственные препараты таким образом, чтобы они воздействовали только на болезнетворные бактерии.

Разработкой препаратов нового поколения для лечения разных заболеваний, в том числе онкологических, занимается доктор химических наук Александр Мажуга. Молодой ученый помогает создавать синтетические аналоги природных соединений. Определенные успехи уже есть: препараты для терапии онкологии молочной железы проходят доклинические испытания. К весне следующего года ученые надеются выйти на стадию клинических исследований.

На получение гранта принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки (в составе исследовательской группы может быть от двух до пяти человек). При этом каждый участник имеет право подать на конкурс только одну разработку или проект.

Есть ограничения и по возрасту. По состоянию на 31 декабря 2018 года аспиранты, лаборанты, сотрудники научно-исследовательских институтов и университетов должны быть не старше 35 лет. Для докторов наук предельный возраст — 39 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Молодым ученым нужны востребованные и оплачиваемые задачи. В Москве есть центры инновационного творчества, где они могут раскрыть свой потенциал. Ученые должны уметь коммерциализировать свои разработки, создавая коллективы, в которых должны быть новаторы, инноваторы и инвесторы.

КСТАТИ

Помимо грантов, в столице с 2013 года молодым ученым вручают премии правительства Москвы. Они присуждаются за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. В этом году размер премии увеличили с 1 до 1,5 миллиона руб лей, а число — с 33 до 50.

ЦИФРА

190 молодых ученых стали лауреатами премии правительства Москвы за последние пять лет. Всего в конкурсе участвовали более трех тысяч человек.