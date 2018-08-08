Российские ученые оптимизировали поиск нефтегазовых залежей

МОСКВА , 8 авг ‒ РИА Новости . Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили новый метод, позволяющий улучшить эффективность поиска и разведки залежей углеводородов (нефть, газ), сообщила пресс-служба вуза.

По словам экспертов, поиск и разведка углеводородов сегодня сталкиваются с целым рядом проблем, например, с неоднородностью верхней части скважины или малой мощностью залежей.

В связи с этим активно разрабатывают комплексные геофизические методы и технологии, основанные на подсветке залежи сейсмическим излучением и наблюдении шумовой сейсмо-эмиссии после искусственного возмущения.

"Мы предложили пассивный сейсмоэлектрический (ПСЭ) метод, позволяющий регистрировать функцию взаимной корреляции (ФВК) сейсмических и электрических шумов", ‒ сообщил доцент Военно-инженерного института СФУ Данил Кудинов.

По данной методике ученые провели опытные работы, измерив ФВК на месторождениях Хакасии . Разработанный в СФУ двухканальный геофизический прибор позволил снять сейсмические и электрические шумы в диапазоне частот 0.1 — 20.0 Гц.

"Продуктивная залежь на глубинах 1800-2000 метров в обоих случаях отмечена максимумом ФВК, в 5-7 раз превышающим нормальный фон, что указывает на проявление сейсмоэлектрического эффекта", — сообщил ученый.

По его словам, максимум ФВК отмечается в момент совпадения сейсмического и электрического шумов по времени и фазе. Поэтому их одновременное наблюдение расширяет пространство признаков распознавания углеводородов.

По мнению исследователей, это дает надежду на существенное улучшение эффективности прямых методов поиска углеводородов. Для дальнейшей реализации ПСЭ необходим большой объем полевых работ в различных геолого-геофизических условиях.