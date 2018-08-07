Размер гранта для победителя конкурса проектов молодых ученых в Москве вырос до 4 млн руб

Размер гранта для победителя конкурса проектов молодых ученых в столице увеличился до 4 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Молодые ученые, разрабатывающие перспективные проекты, смогут претендовать на гранты от города. Конкурс объявлен правительством Москвы совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). С этого года размер одного гранта для победителя конкурса увеличен вдвое — до четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Грант выплачивается двумя платежами: два миллиона рублей победитель получает по итогам конкурсного отбора, а остальную сумму — после первого года реализации проекта.

Всего по итогам будет отобрано 50 научных проектов, общий объем финансирования которых составит до 200 миллионов рублей на 2018–2019 годы. Половину этой суммы предоставит город.

«Благодаря конкурсу на получение грантов молодые ученые столицы могут воплотить свои смелые идеи и реализовать перспективные научные разработки, а город получит существенный научный задел, способствующий решению актуальных задач городского хозяйства и повышению качества жизни москвичей», — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

На конкурс принимаются проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности. Заявку можно подать до 21 сентября 2018 года. Молодые ученые смогут участвовать самостоятельно или в составе группы до пяти человек. Их возраст не должен превышать 35 лет (для докторов наук — 39 лет).