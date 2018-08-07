Ещё
Размер гранта для победителя конкурса проектов молодых ученых в Москве вырос до 4 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП с новейшим вертолетом РФ, драка с Сами Насери и другие события дня
ЧП с новейшим вертолетом РФ, драка с Сами Насери и другие события дня

Размер гранта для победителя конкурса проектов молодых ученых в Москве вырос до 4 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Размер гранта для победителя конкурса проектов молодых ученых в столице увеличился до 4 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Молодые ученые, разрабатывающие перспективные проекты, смогут претендовать на гранты от города. Конкурс объявлен правительством Москвы совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). С этого года размер одного гранта для победителя конкурса увеличен вдвое — до четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Грант выплачивается двумя платежами: два миллиона рублей победитель получает по итогам конкурсного отбора, а остальную сумму — после первого года реализации проекта.
Всего по итогам будет отобрано 50 научных проектов, общий объем финансирования которых составит до 200 миллионов рублей на 2018–2019 годы. Половину этой суммы предоставит город.
«Благодаря конкурсу на получение грантов молодые ученые столицы могут воплотить свои смелые идеи и реализовать перспективные научные разработки, а город получит существенный научный задел, способствующий решению актуальных задач городского хозяйства и повышению качества жизни москвичей», — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
На конкурс принимаются проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности. Заявку можно подать до 21 сентября 2018 года. Молодые ученые смогут участвовать самостоятельно или в составе группы до пяти человек. Их возраст не должен превышать 35 лет (для докторов наук — 39 лет).
РИАМО: последние новости
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве Полиция проводит проверку после избиения звезды фильма «Такси» в Москве Прокуратура Москвы начала проверку органов опеки после убийства тремя сестрами отца
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян65
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко61
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона22
Найден зачинщик ссоры России и Греции84
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Политика
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение