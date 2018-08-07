Учёные Ямала получили президентский грант и запустили образовательный проект

Школьники и студенты отправятся изучать высокие широты весной следующего года. В общественной палате РФ стартовал проект молодых ямальских ученых.

Ученый совет ЯНАО выиграл президентский грант на реализацию научно-образовательного проекта «Школа Арктики». За пять с половиной миллионов рублей, из которых почти половина — софинансирование, предполагается привлечь молодых ученых к изучению высоких широт страны.

Общественники откроют тематический сайт, проведут экологические акции и экспедиции. В мае 2019 года у молодых исследователей Арктики появится уникальная возможность побывать на Крайнем Севере, победители конкурса из разных уголков страны соберутся в Новом Уренгое.

Запуск проекта организовали в Общественной палате России . За круглым столом общественники и ученые обсудили перспективы развития Заполярья через взаимодействие государства, научных и не коммерческих организаций.

— Я благодарен ямальцам за инициативу, мы ее поддержали, чтобы провести встречу в палате. Я считаю, что разговор об Арктике был полезный, деловой. И это только начало, — считает Игорь Шпектор , председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ, бывший мэр Воркуты

Председатель РОО «Ученый Совет ЯНАО» Альберт Каримов рассказал участникам заседания о целях проекта, о том, что современная Арктика ощущает потребность в квалифицированных рабочих кадрах, не хватает учителей, врачей, ученых. И проект «Школа Арктики» позволит пробудить интерес молодежи к изучению Арктических территорий России.

— Это первое обсуждение, первое ключевое мероприятие в рамках «Школы Арктики». Впечатления положительные, все конструктивно настроены. По очень многим вопросам нет однозначного решения для Севера, их обсуждение и осмысление с различных сторон очень важно, — уверен Альберт Каримов, председатель «Ученый Совет ЯНАО».

Справка «КС»

Всероссийский научно-образовательный молодежный центр — «Школа Арктики» — станет уникальным местом общения и получения новых знаний и передачи опыта для молодежи, объединенной идеями исследования и освоения Арктики. Это еще раз подчеркнет, что Российская Федерация была и остается лидером освоения Арктики.