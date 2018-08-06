Ученые СФУ научились определять по строению дерева, сколько засух ему пришлось пережить

МОСКВА , 6 августа. / ТАСС /. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) доказали, что особенности годичных колец деревьев содержат сведения о климатических условиях, в которых существовало растение, в частности, о периодах недостаточного увлажнения, сообщила участник исследования, директор Хакасского технического института — филиала СФУ, кандидат биологических наук Елена Бабушкина.

По ее словам, впервые предположения о том, что климатические условия можно реконструировать по строению колец деревьев, прозвучали еще 20 лет назад. Однако только на данный момент развитие научных методов позволило достаточно полно проверить и подтвердить эти предположения. Это стало возможным благодаря моделированию процессов роста годичного кольца, а также за счет новых возможностей, с помощью которых проводятся измерения характеристик клеток древесины (размеров, толщины стенок, площади люмена — отверстия в клетке и так далее).

"Это одно из пионерных исследований, в котором устанавливается связь между анатомическим строением древесины и метеорологическими условиями сезона роста деревьев. Для дефицитных по увлажнению условий Хакасии показано, что размеры клеток в разных частях годичных колец отражают условия сезона по месяцам. Поэтому появляется реальная возможность реконструировать, был ли дефицит увлажнения в июне, июле или августе в разные годы", — сказала Бабушкина.

Учеными СФУ были получены цифры о различии количества осадков по годам в 3-5 раз, а средних температур — на 1,5 — 2 °C, что весьма существенно.

Для проведения исследований сибирские ученые в 2014 году собрали образцы древесины — керны толщиной 5 мм, взятые специальным буравом в Минусинском бору (юг Хакаско-Минусинской котловины) с живых деревьев. Эта методика многократно проверена и не причиняет деревьям существенного вреда. Для исследования анатомии были выбраны пять кернов, с которых сделаны тонкие окрашенные срезы. Микрофотографии этих срезов позволяют измерять размеры клеток древесины и их стенок. Свои выводы ученые получили, изучив годичные кольца за период 1964-2013 годов.

"Анатомические измерения относительно трудоемкие, поэтому сейчас получение их рядов длительностью даже 40-50 лет требует нескольких месяцев. Однако с учетом все большей автоматизации измерений можно сказать, что со временем будет возможным достаточно быстро проводить анатомические измерения для периодов длительностью в сотни лет. Единственным ограничением тогда остается возраст доступных деревьев, который различается в разных районах", — отметила Бабушкина.