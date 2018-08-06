В Томске научились выращивать «неуязвимые» алмазные покрытия

Инженеры Томского политехнического университета научились выращивать алмазные покрытия с высокой скоростью. Она в 10 раз превышает существующие на рынке технологии.

Первая специализированная установка по производству алмазных пленок уже продана в Японию

— Больших чудес в алмазоподобных покрытиях нет: они наносятся десятки лет, — сообщает пресс-служба Томского политехнического университета. — Но в России промышленной технологии для этого не существует, поэтому, например, твердосплавный инструмент у нас на сто процентов привозной.

Разработки ученых поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Инженеры получили грант на изучение основ синтеза сверхизносостойких композиционных покрытий на основе алмаза и кубического нитрида бора.

В ближайшем будущем ученые должны создать твердосплавный режущий инструмент нового поколения. Эксперименты показали, что кубический нитрид бора не разрушается при контакте с железом и сталью. Это сделает инструмент практически неуязвимым.

Ученые отмечают, что покрытие, соединяющее свойства алмазного и нитридного покрытия, будет применимо для большинства металлов.