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В Томске научились выращивать «неуязвимые» алмазные покрытия
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В Томске научились выращивать «неуязвимые» алмазные покрытия 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Инженеры Томского политехнического университета научились выращивать алмазные покрытия с высокой скоростью. Она в 10 раз превышает существующие на рынке технологии.
Первая специализированная установка по производству алмазных пленок уже продана в Японию.
— Больших чудес в алмазоподобных покрытиях нет: они наносятся десятки лет, — сообщает пресс-служба Томского политехнического университета. — Но в России промышленной технологии для этого не существует, поэтому, например, твердосплавный инструмент у нас на сто процентов привозной.
Разработки ученых поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Инженеры получили грант на изучение основ синтеза сверхизносостойких композиционных покрытий на основе алмаза и кубического нитрида бора.
В ближайшем будущем ученые должны создать твердосплавный режущий инструмент нового поколения. Эксперименты показали, что кубический нитрид бора не разрушается при контакте с железом и сталью. Это сделает инструмент практически неуязвимым.
Ученые отмечают, что покрытие, соединяющее свойства алмазного и нитридного покрытия, будет применимо для большинства металлов.
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