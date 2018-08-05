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Два метеорита упали на Луну за сутки
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Два метеорита упали на Луну за сутки 

Газета.Ru 5 часов назад
На естественный спутник Земли, лишенный защиты атмосферы, в середине июля за 24 часа упали сразу два метеорита. Их столкновение с поверхностью Луны засняли телескопы ESA (Европейского космического агентства), сообщает телеканал «360».
Вероятно, небесные тела, упавшие на Луну, являлись частью метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности ночного светила их удары были заметны в виде двух довольно ярких и сильных вспышек. Несмотря на столь эффектное зрелище, сами метеориты были размером не более грецкого ореха.
Падение метеоритов на лунную поверхность отслеживают в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS). В ее работе используются три обсерватории на территории Испании. Ученые хотят определить число небесных тел, падающих на наш спутник, и частоту таких столкновений. Это необходимо для расчета вероятности падения метеоритов на Землю. На темной стороне Луны сделать это намного проще, чем где-либо еще.
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