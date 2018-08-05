Два метеорита упали на Луну за сутки

На естественный спутник Земли, лишенный защиты атмосферы, в середине июля за 24 часа упали сразу два метеорита. Их столкновение с поверхностью Луны засняли телескопы ESA (Европейского космического агентства), сообщает телеканал «360».

Вероятно, небесные тела, упавшие на Луну, являлись частью метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности ночного светила их удары были заметны в виде двух довольно ярких и сильных вспышек. Несмотря на столь эффектное зрелище, сами метеориты были размером не более грецкого ореха.