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Ученые узнали почему погибла цивилизация майя
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Ученые узнали почему погибла цивилизация майя 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения и оттоке жителей из городов.
Ученые из США и Великобритании выяснили, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи. Информацию об этом распространило издание Science Alert.
Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения.
Ученые проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан, чтобы определить климатические условия во времена существования цивилизации майя. В ходе исследований выяснилось, что с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков снизилось на 70 процентов.
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