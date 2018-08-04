Ученые узнали почему погибла цивилизация майя 

В IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения и оттоке жителей из городов.
Ученые из США и Великобритании выяснили, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи. Информацию об этом распространило издание Science Alert.
Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения.
Ученые проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан, чтобы определить климатические условия во времена существования цивилизации майя. В ходе исследований выяснилось, что с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков снизилось на 70 процентов.