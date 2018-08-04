Ученые узнали почему погибла цивилизация майя

В IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения и оттоке жителей из городов.

Ученые из США Великобритании выяснили, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи. Информацию об этом распространило издание Science Alert.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения.