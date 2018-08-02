Астрономы разгадали тайну сверхновой Кеплера, которую он наблюдал в 1604 году

Сверхновая Кеплера, представляющая собой по сути только остатки сверхновой, когда-то существовала в созвездии Змееносца, в плоскости Млечного Пути, в 16,3 тыс. Световых лет от Солнца. Международная команда ученых во главе с исследователем Пилар Руис Лапуэнте (UB-IECC и CSIC), в которой также принимал участие исследователь IAC Джонэ Гонсалес Эрнандес, попыталась обнаружить возможно выживающую звезду двойной системы, в которой произошел взрыв.

В подобных системах, когда хотя бы одна из звезд (с самой высокой массой) достигает конца своей жизни и становится белым карликом (WD), другая может начать переносить вещество до определенного предела массы (эквивалентного 1, 44 солнечных масс, так называемый «предел Чандрасекара»). Этот процесс приводит к центральному зажиганию углерода в белом карлике, что в свою очередь приводит к взрыву, который может умножить на 100 000 раз первоначальную яркость. Это явление, краткосрочное и достаточно жестокое, известно как сверхновая. Иногда ее можно наблюдать невооруженным глазом с Земли, как в случае сверхновой Кеплера (SN 1604), наблюдаемой и идентифицированной немецким астрономом Йоханнесом Кеплером в 1604 году.

Сверхновая Кеплера возникла из-за взрыва белого карлика в двоичной системе. Согласно новой статье опубликованной в издании Astrophysical Journal, исследователи искали предположительно оставшегося в живых компаньона белого карлика, который по всей видимости передавал массу до уровня взрыва WD. Воздействие этого взрыва увеличило бы светимость и скорость пропавшего спутника, более того, он даже мог бы изменить свой химический состав. Поэтому команда искала звезды с некоторой аномалией, которая позволила бы им идентифицировать одного из них как спутника белого карлика, взорвавшегося 414 лет назад.

Для проведения этого исследования исследователи изучили изображения, сделанные с помощью космического телескопа «Хаббл» «Цель состояла в том, чтобы определить правильные движения группы из 32 звезд вокруг центра остатка сверхновой, который до сих пор существует», — сообщил Луиджи Бедин, исследователь из Osservatorio Astronomico di Padova (INAF) и соавтор работы. Ученые также использовали данные, полученные с помощью прибора FLAMES, установленного на 8,2 м очень большом телескопе (VLT), в Европейской южной обсерватории (ESO) для характеристики звезд и определения их расстояния и радиальной скорости относительно Солнца. «Звезды поля сверхновой Кеплера — оказалось очень трудно обнаружить, мы смогли увидеть их только из Южного полушария с помощью телескопа большого диаметра, таким, например как VLT», — отметил Джон Притчард , исследователь ESO и еще один из авторов этого исследования.

«Существует альтернативный механизм образования данного взрыва. Он заключается в том, что произошло слияние двух белых карликов или белого карлика с углеродным и кислородным ядром спутника-звезды на поздней стадии его эволюции, что в обоих случаях привело бы к возникновению сверхновой », — объяснил Джонэ Гонсалес Эрнандес, соавтор публикации. «В поле Кеплера мы не увидели абсолютно никакой звезды, которая показывала бы аномалии. Однако мы обнаружили доказательства того, что взрыв был вызван слиянием двух белых карликов или белого карлика с ядром соседней звезды, возможно превышающей предел Чандрасекара».

Сверхновая Кеплера является одной из пяти «исторических» сверхновых термоядерного типа. Остальные четыре — сверхновая Тычо Браге, задокументированная датским астрономом в 1572 году (которая также была исследована этой командой); SN 1006; SN 185 (который может быть источником остатка RCW86); и недавно открытая SNIa G1.9 + 03, которая имела место в нашей галактике в районе 1900 года и была видна только из Южного полушария.