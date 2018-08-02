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Что такое Суперлуна
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Что такое Суперлуна 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Суперлуна — очень редкое явление. По данным NASA, оно не повторится до 2034 года. Но оно что на самом деле представляет и почему появляется? Давайте разберемся!
Теоретическое обоснование
Это странное астрономическое явление представляет собой полнолуние, в течение которого Луна будет находиться в перигее, на минимальном расстоянии от Земли. Вокруг нашей планеты спутник вращается по эллиптической орбите, так что расстояние становится то ближе, то дальше. Суперлуние случается довольно редко, примерно раз в 400 дней. Однако, бывают тут и свои исключения: в 2014 году земляне наблюдали суперлуние аж пять раз — правда, не такое сильное.
Автор
Странным явлением заинтересовался американский астроном Ричард Нолл. Он провел все необходимые исследования и доказал, что суперлуние не является всего лишь визуальным эффектом, как до того считалось в ученом мире. Термин придумал он же, однако многочисленные астрологи приписывают «суперлуние» себе, что, конечно же, правдой не является.
Лунная иллюзия
Существуют, впрочем, и обманные случаи суперлуния. Обычно именно такие используют профессиональные астрологи, чтобы подогнать то или иное событие из жизни человека к космическому явлению. Но, на самом деле, астрологи имеют дело с так называемой лунной иллюзией, при которой Луна визуально кажется большей по размеру.
Влияние на человека
Ученые всего мира разделились на два лагеря. Одни говорят, что воздействие Луны ограничивается приливами, другие же считают, будто человек также подвержен влиянию спутника Земли. На данный момент наиболее авторитетным считается осторожная теория американского биолога Фрэнка Браума: он полагает, что Луна позитивно воздействует на метаболизм человека, ускоряя его.
Опасно ли это?
Честно говоря, ученые и сами не знают. Суперлуна наверняка окажет существенное влияние на приливы, и это все, что пока могут достоверно сказать нам физики. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), полная Луна в перигее может повысить уровень прилива на всей планете. Вдоль побережья Аляски, к примеру, уровень воды поднимется на целых шесть сантиметров. В некоторых низменных прибрежных районах, которые уже испытывают неприятность затопления из-за повышения уровня моря, суперлуние эту проблему может усугубить.
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