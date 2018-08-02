Ещё
Ученые НАСА записали странные пугающие звуки нашей Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые НАСА записали странные пугающие звуки нашей Вселенной 

Don't Panic 54 минуты назад
Фото: Don't Panic
Специалисты NASA записали и опубликовали особенный плейлист, собранный из действительно странных, порой даже пугающих космических звуков.
Музыка была создана из данных, которые собирали среди звезд космические зонды и автономные телескопы. Эти устройства фиксируют радиоизлучение, которое специалисты НАСА преобразовали в звуковые волны.
Всего «космический плейлист» состоит из двадцати двух треков. Некоторые напоминают лишь невнятный белый шум, модуляции других мог бы позавидовать и Джон Карпентер.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона141
Украинские военные заявили о масштабном «котле»103
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью803
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах80
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками72
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение