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Объяснено появление загадочных массовых захоронений на островах
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Объяснено появление загадочных массовых захоронений на островах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Возникновение древних массовых захоронений на побережьях Тихого и Атлантического океанов, вероятно, связано с катастрофическими цунами. К такому выводу пришли ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, статья которых опубликована в Journal of Archaeological Method and Theory.
Исследователи изучили характерные особенности погребений на Соломоновых островах и Вануату, а также на Оркнейских и Шетландских островах. Возраст массовых захоронений достигает от 500 до пяти тысяч лет и совпадает с известными случаями палеоцунами — древними цунами, о которых стало известно благодаря анализу химического состава и установлению возраста отложений на некотором расстоянии от побережий.
Оказалось, что среди умерших было много молодых людей, а их тела погребены в нетипичных положениях, что указывало на то, что они погибли из-за стихийного бедствия. По словам ученых, такая картина характерна для последствий катастрофического цунами, поскольку из-за обилия жертв и необходимости избавиться от тел нарушались погребальные традиции. Подобное наблюдалось во время недавних стихийных бедствий, произошедших в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011 году.
Ученые планируют подтвердить свои выводы с помощью детального изучения погребенных тел. Так, специалисты надеются найти в костях следы диатомовых водорослей, поскольку погибшие от цунами могли захлебнуться морской водой, содержащей эти организмы.
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