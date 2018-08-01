Объяснено появление загадочных массовых захоронений на островах

Возникновение древних массовых захоронений на побережьях Тихого и Атлантического океанов, вероятно, связано с катастрофическими цунами. К такому выводу пришли ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии , статья которых опубликована в Journal of Archaeological Method and Theory.

Исследователи изучили характерные особенности погребений на Соломоновых островах и Вануату , а также на Оркнейских и Шетландских островах. Возраст массовых захоронений достигает от 500 до пяти тысяч лет и совпадает с известными случаями палеоцунами — древними цунами, о которых стало известно благодаря анализу химического состава и установлению возраста отложений на некотором расстоянии от побережий.

Оказалось, что среди умерших было много молодых людей, а их тела погребены в нетипичных положениях, что указывало на то, что они погибли из-за стихийного бедствия. По словам ученых, такая картина характерна для последствий катастрофического цунами, поскольку из-за обилия жертв и необходимости избавиться от тел нарушались погребальные традиции. Подобное наблюдалось во время недавних стихийных бедствий, произошедших в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011 году.

Ученые планируют подтвердить свои выводы с помощью детального изучения погребенных тел. Так, специалисты надеются найти в костях следы диатомовых водорослей, поскольку погибшие от цунами могли захлебнуться морской водой, содержащей эти организмы.