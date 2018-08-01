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Животному миру Арктики из-за глобального потепления угрожают новые инфекции
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Животному миру Арктики из-за глобального потепления угрожают новые инфекции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-21
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Инфекции, ранее не характерные для Арктики, в последнее время все чаще проникают в арктическую зону из-за изменения климата. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Вячеслав Рожнов.
"Данные, которые получаем, заставляют насторожиться. В Арктику к животным проникают те инфекционные заболевания, которые не были характерны для этих мест", — сказал он.
Ученый отметил, что инфекции быстро адаптируются и представляют угрозу для животных.
Другую угрозу для животного мира Арктики представляет смещение льдов на север, что меняет их пищевую базу. В частности, белые медведи, которые на льдах в основном питаются нерпами и тюленями, сейчас вынуждены искать себе новую пищу. По данным ученых, адаптация идет хорошо, чем конкретно замещают медведи питание, ученый не уточнил.
Эти данные были получены в ходе недавно завершившейся экспедиции в Арктику представителей Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, заповедника «Гыданский», российского центра освоения Арктики и журналистов Ассоциации арктических СМИ в рамках проекта по изучению популяции белого медведя карской и баренцевоморской популяции в условиях антропогенного воздействия. Его особенностью стало подробное освещение журналистами этапов работы ученых.
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