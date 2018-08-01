Ученые разрабатывают методику оценки экосистемы Арктики на основе данных о белых медведях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 1 августа. / ТАСС /. Проект изучения белых медведей, проводимый РАН , позволит оценить состояние экосистемы Арктики и угрозы ей. Как сообщил в среду в пресс-центре ТАСС Санкт-Петербурга Вячеслав Рожнов, директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева РАН, сегодня ученые приступили к выработке методики, которая позволят связать данные по популяции медведей с другими составляющими арктической экосистемы.

"Стоящая перед нами задача в том, чтобы найти коррелянты (параметры взаимосвязи), показывающие связь между состоянием экосистем и животными, которые являются индикаторами экосистемы, такими, как белый медведь", — сказал ученый.

Он сообщил, что программа РАН по изучению белого медведя стартовала с 2010 года. Для изучения медведей и их поведения на них крепят ошейники с датчиками, по которым отслеживают перемещение животных. Также в институте по итогам экспедиции проводятся гормональные, генетические, изотопные и другие исследования, которые позволяют понять, чем питается медведь, как адаптируется в изменениям климата.

В последние годы удалось получить много новых сведений. Так, были получены данные о росте чукотско-аляскинской популяции. Последняя экспедиция, в которой вместе с учеными принимали участие журналисты Ассоциации арктических СМИ, обнаружила медведей с хорошим подкожным слоем жира, что говорит о достаточной кормовой базе. Однако пока нет четкой методики, позволяющей установить однозначную связь между составляющими экосистемы, по этим признакам пока нельзя однозначно судить о хорошем состоянии экосистем, отметил ученый.