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Ученые разрабатывают методику оценки экосистемы Арктики на основе данных о белых медведях
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Ученые разрабатывают методику оценки экосистемы Арктики на основе данных о белых медведях 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Проект изучения белых медведей, проводимый РАН, позволит оценить состояние экосистемы Арктики и угрозы ей. Как сообщил в среду в пресс-центре ТАСС Санкт-Петербурга Вячеслав Рожнов, директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева РАН, сегодня ученые приступили к выработке методики, которая позволят связать данные по популяции медведей с другими составляющими арктической экосистемы.
"Стоящая перед нами задача в том, чтобы найти коррелянты (параметры взаимосвязи), показывающие связь между состоянием экосистем и животными, которые являются индикаторами экосистемы, такими, как белый медведь", — сказал ученый.
Он сообщил, что программа РАН по изучению белого медведя стартовала с 2010 года. Для изучения медведей и их поведения на них крепят ошейники с датчиками, по которым отслеживают перемещение животных. Также в институте по итогам экспедиции проводятся гормональные, генетические, изотопные и другие исследования, которые позволяют понять, чем питается медведь, как адаптируется в изменениям климата.
В последние годы удалось получить много новых сведений. Так, были получены данные о росте чукотско-аляскинской популяции. Последняя экспедиция, в которой вместе с учеными принимали участие журналисты Ассоциации арктических СМИ, обнаружила медведей с хорошим подкожным слоем жира, что говорит о достаточной кормовой базе. Однако пока нет четкой методики, позволяющей установить однозначную связь между составляющими экосистемы, по этим признакам пока нельзя однозначно судить о хорошем состоянии экосистем, отметил ученый.
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