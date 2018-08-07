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Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу»
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Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу» 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Francois Lenoir/Reuters
Ученые выяснили, что средняя температура на Земле к 2050 году может вырасти еще на 4-5°C, даже при условии выполнения Парижского соглашения по климату, которое устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.
По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в «теплицу».
Новость дополняется.
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