Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу»

Ученые выяснили, что средняя температура на Земле к 2050 году может вырасти еще на 4-5°C, даже при условии выполнения Парижского соглашения по климату, которое устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в «теплицу».

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