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Ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году
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Ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Michael Probst/AP
Ученые австралийского Университета Монаша в Мельбурне опубликовали исследование, согласно которому к 2080 году число смертей от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз.
Для оценки количества смертей от жары ученые разработали модель, которая охватывает 20 стран в период 2031-2080 годов. Они учли объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах и различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Согласно самому пессимистическому сценарию, в городах Австралии Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных явлений, частота которых возрастет из-за высокой температуры, увеличится на 471% по сравнению с 1971-2010 годами. Также число смертей увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде.
Ранее ученые пришли к выводу, что в глобальном потеплении виноваты первые животные.
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