Ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году

Ученые австралийского Университета Монаша в Мельбурне опубликовали исследование, согласно которому к 2080 году число смертей от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз.

Для оценки количества смертей от жары ученые разработали модель, которая охватывает 20 стран в период 2031-2080 годов. Они учли объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Греции, Японии и Канаде. Согласно самому пессимистическому сценарию, в городах Австралии Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных явлений, частота которых возрастет из-за высокой температуры, увеличится на 471% по сравнению с 1971-2010 годами. Также число смертей увеличится в Индии

Ранее ученые пришли к выводу, что в глобальном потеплении виноваты первые животные.