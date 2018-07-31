Какие открытия совершили учёные в июле

Июль оказался богат на научные сенсации. Исследователям из разных стран мира удалось открыть озеро жидкой воды на Марсе, разработать способ восстановления вымирающих популяций животных, найти пропавшего 2 млрд лет назад «близнеца» Млечного Пути и узнать, зачем «ледяной человек» Эци питался ядовитым папоротником. Кроме того, за этот месяц человечество совершило прорыв в крионике, успешно разморозив пролежавших 42 тыс. лет подо льдом нематод.

Тайны Красной планеты

Под ледяными шапками Марса на глубине 1,5 км обнаружено огромное озеро жидкой воды длиной и шириной приблизительно 20 км. Открытие удалось совершить в ходе миссии Mars Express с помощью радара Европейского космического агентства MARSIS, зондировавшего глубинные слои поверхности Красной планеты.

По мнению некоторых исследователей, марсианская вода слишком холодная и перенасыщена солями, чтобы в ней существовали микроорганизмы. Но именно растворённые в озере соли магния, кальция и натрия не дают ей замёрзнуть.

Чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу существования жизни на Марсе, учёным предстоит провести полевые исследования на поверхности планеты. Однако технологии дальнего полёта появятся не раньше, чем через 10—15 лет, поэтому ждать быстрых результатов не стоит.

Красная планета порадовала в июле ещё одним научным открытием. Американские учёные обнаружили на спутниковых снимках поверхности Марса около 800 углублений в форме полумесяца, так называемые призрачные дюны. Эти геологические образования остались после исчезновения высоких песчаных холмов.

Исследователи полагают, что в областях призрачных дюн до сих пор может находиться песок, который в течение долгого времени был изолирован от внешней среды и таким образом не подвергался воздействию радиации. Поскольку ранее в существующих на Земле дюнах удавалось обнаружить микроорганизмы, исследователи полагают, что попытка найти следы микробной жизни на Красной планете также может увенчаться успехом.

Белый носорог в пробирке

Немецкие учёные из Ассоциации Лейбница решили спасти от вымирания северного белого носорога — одного из крупнейших млекопитающих планеты. Для этого учёные предварительно заморозили сперму последнего самца этого животного, затем собрали яйцеклетки самок более благополучного южного подвида и оплодотворили их в лабораторных условиях. В результате исследователи получили первые в мире четыре «гибридных» эмбриона, которых довели в пробирке до ранней стадии развития зародыша.

Полученные эмбрионы были заморожены. Вынашивать плод предстоит самкам южного белого носорога. Таким способом предполагается восстановить почти исчезнувшую популяцию животных. Если метод окажется успешным, учёные опробуют технологию для «воскрешения» других вымирающих видов млекопитающих при условия, что их генетический материал сохранился.

«Галактический каннибализм»

Американские астрономы из Мичиганского университета выяснили, что около двух миллиардов лет назад Туманность Андромеды (М31) поглотила соседнюю галактику M32. В результате у M31 появилось гало — разрежённое звёздное облако сферической формы из «остатков» M32. По своим размерам жертва «космического каннибализма» была сравнима с Млечным Путём. Другая часть некогда крупного «близнеца» Млечного Пути превратилась в небольшой спутник, известный как карликовая галактика M32.

Исходя из траекторий движения нашей галактики и Туманности Андромеды, учёные предрекают, что две звёздные системы сольются в одну гигантскую примерно через пять миллиардов лет. По мнению исследователей, дальнейшее изучение оставшихся от крупной галактики объектов позволит уточнить текущие модели эволюции Млечного Пути.

Последний обед Эци Итальянские учёные восстановили рацион питания Эци — древнего человека, жившего в Альпах 5,3 тыс. лет назад. Проанализировав образцы содержимого его желудка, специалисты пришли к выводу, что незадолго перед тем, как отправиться на свою последнюю охоту в горах, Эци плотно пообедал олениной и козлятиной.

Помимо жирного мяса исследователи обнаружили в желудке «ледяного человека» остатки растений — пшеницы и орляка обыкновенного (вида папоротника, способного вызвать отравление со смертельным исходом). Поскольку в ходе предыдущих исследований удалось установить, что Эци страдал от кишечных паразитов, исследователи, считают, что он употреблял папоротник в лечебных целях.

Органический пир Исследователи из британского Эксетерского университета нашли виновников первого глобального потепления на Земле. Ими оказались первые крошечные микроорганизмы. К таким выводам экологи пришли, изучив структуру органики с океанического дна, возраст которой — 520—540 млн лет. Оказалось, что в этот период крошечные живые существа поглотили огромные запасы донных отложений, которые копились там на протяжении сотен миллионов лет.

В результате концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась. Это привело к возникновению парникового эффекта, потеплению климата и вымиранию животных. По мнению учёных, микроорганизмы до сих пор влияют на климат Земли, однако в меньшем масштабе.

Воскресшие из мерзлоты

Российские биологи из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН оживили нематод, которые на протяжении 42 тыс. лет «жили» подо льдами арктической части Сибири. Для этого учёные разморозили червей в лаборатории при температуре 20°C. Спустя несколько недель существа начали проявлять признаки жизни: двигаться и поедать бактерии кишечной палочки.

Специалисты планируют изучить механизмы, благодаря которым нематоды остаются невредимыми. По мнению исследователей, эти знания помогут развить методы долгосрочного хранения тканей и органов, предназначенных для трансплантации.