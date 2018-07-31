Атомные ледоколы в РФ станут работать дольше

Росатом изучит возможность продления сроков работы атомных ледоколов

Специалисты российской атомной отрасли выполнят работы, результаты которых будут нужны для определения возможности продления до 36 лет сроков службы трех действующих отечественных атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач", следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом"

Эти работы выполнит предприятие Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, главный конструктор судовых реакторных установок) по заказу ФГУП "Атомфлот". Как отмечается в техническом задании, положительные результаты работы позволят продлить до 200 тысяч часов назначенный ресурс (срок эксплуатации) реакторной установки атомного ледокола "Ямал" и до 36 лет срок службы атомохода, продлить до 235 тысяч часов ресурс реакторных установок атомных ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" и срок службы этих судов также до 36 лет, обеспечив функционирование арктической морской транспортной системы до обновления парка российского атомного ледокольного флота.

Ресурс реакторной установки — главный фактор, определяющий сроки эксплуатации атомных ледоколов. Специалисты "ОКБМ Африкантов" должны будут среди прочего провести комплексное обследование систем и оборудования реакторных установок этих трех ледоколов, разработать методики определения и обоснования остаточного ресурса систем, важных для безопасности атомоходов, разработать программы подготовки реакторных установок к продлению сроков эксплуатации на указанное время. Кроме того, предстоит выполнить исследования, которые в случае получения положительных результатов дадут основание рассмотреть возможность продления сроков работы "Таймыра" и "Вайгача" и до 40 лет.

В итоге должны быть оформлены решения о продлении сроков службы трех атомных ледоколов. Все работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

"Таймыр" и "Вайгач" — мелкосидящие атомные ледоколы проекта 10580 "Таймыр". Отличительная черта данного проекта ледоколов — уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек. "Таймыр" введен в эксплуатацию в июне 1989 года, "Вайгач" — в июле 1990 года. "Таймыр" и "Вайгач" развивают мощность в 50 тысяч лошадиных сил.

В 2017 были завершены плановые работы по продлению ресурса реакторных установок "Таймыра" и "Вайгача" до 200 тысяч часов, благодаря чему срок эксплуатации атомоходов был продлен на пять лет.

"Ямал" — атомный ледокол класса "Арктика", введен в эксплуатацию в октябре 1992 года. Это один из двух самых мощных действующих атомных ледоколов (наряду с ледоколом "50 лет Победы"). "Ямал" развивает мощность в 75 тысяч лошадиных сил, что позволяет судну преодолевать даже очень толстые ледяные преграды. При необходимости атомоход может быть трансформирован во вспомогательный боевой крейсер.

Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе идет строительство трех новых, еще более мощных российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" ранее были спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — середина 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.