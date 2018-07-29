Молодой курский ученый получил президентский грант 

1,5 миллиона направят на разработку искусственного интилекта.
Никита Емельянов — доцент кафедры физики и нанотехнологий Курского
государственного университета с 2015 года работает над созданием
нейроноподобнного осциллятора. Это устройство будет обрабатывать информацию
так, как делает это наш мозг, а не как компьютер.
— Мы можем построить аналог из неживых элементов, чтобы понять, как те или иные реакции происходят в нашей голове, — прокомментировал ученый.
Аналоги подобного изобретения уже есть, но курский специалист предлагает
существенно удешевить себестоимость новшества, используя при разработке
полимеры.
Для работы необходимы финансовые вложения, и президентский грант в 1,5 миллиона рублей очень кстати. Такую же сумму планируют выделить ученому и в следующем году. Этого хватит и на покупку оборудования, и на разработку
исследований. Доцент планирует сотрудничество с двумя университетами —
Берлинским и Перуанским.
Всего в этом году Российский научный фонд поддержал более 800 молодых ученых.