Молодой курский ученый получил президентский грант

1,5 миллиона направят на разработку искусственного интилекта.

Никита Емельянов — доцент кафедры физики и нанотехнологий Курского

государственного университета с 2015 года работает над созданием

нейроноподобнного осциллятора. Это устройство будет обрабатывать информацию

так, как делает это наш мозг, а не как компьютер.

— Мы можем построить аналог из неживых элементов, чтобы понять, как те или иные реакции происходят в нашей голове, — прокомментировал ученый.

Аналоги подобного изобретения уже есть, но курский специалист предлагает

существенно удешевить себестоимость новшества, используя при разработке

полимеры.

Для работы необходимы финансовые вложения, и президентский грант в 1,5 миллиона рублей очень кстати. Такую же сумму планируют выделить ученому и в следующем году. Этого хватит и на покупку оборудования, и на разработку

исследований. Доцент планирует сотрудничество с двумя университетами —

Берлинским и Перуанским.

Всего в этом году Российский научный фонд поддержал более 800 молодых ученых.