МАИ развивает сотрудничество с научными организациями Таиланда

Расположенный на Соколе Московский авиационный институт посетила делегация тайского учебного центра Learning сenter for Earth Science and Astronomy. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

«Тайская организация имеет собственные космические образовательные программы для студентов и школьников по созданию малых космических аппаратов. Глава управления международной деятельности университета Ольга Погосян представила коллегам учебные программы, которые преподаются в МАИ на английском языке, — говорится в сообщении. — Также сотрудники Аэрокосмического института МАИ рассказали гостям об опыте университета в создании малых космических аппаратов студенческим конструкторским бюро «Искра».

Как сообщает пресс-служба вуза, представители делегации выразили заинтересованность в развитии совместных студенческих проектов, а также участии в образовательных программах университета. (ео)