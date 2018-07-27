Ещё
МАИ развивает сотрудничество с научными организациями Таиланда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МАИ развивает сотрудничество с научными организациями Таиланда 

Управа района Сокол города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Расположенный на Соколе Московский авиационный институт посетила делегация тайского учебного центра Learning сenter for Earth Science and Astronomy. Об этом сообщается на официальном сайте университета.
«Тайская организация имеет собственные космические образовательные программы для студентов и школьников по созданию малых космических аппаратов. Глава управления международной деятельности университета Ольга Погосян представила коллегам учебные программы, которые преподаются в МАИ на английском языке, — говорится в сообщении. — Также сотрудники Аэрокосмического института МАИ рассказали гостям об опыте университета в создании малых космических аппаратов студенческим конструкторским бюро «Искра».
Как сообщает пресс-служба вуза, представители делегации выразили заинтересованность в развитии совместных студенческих проектов, а также участии в образовательных программах университета. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Студенты ТПСК им. В.М. Максимчука стали победителями ОЧПМ по трём компетенциям «Летняя аэрокосмическая школа» МАИ открыла двери для студентов МГУПП проведет день открытых дверей на улице Врубеля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен186
Тысячи крымчан подозревают в измене родине107
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»128
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение