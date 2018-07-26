Ростех впервые продемонстрировал работу «космической» парашютной системы

Ростех провел первую демонстрацию «космической» парашютной системы, создаваемой для перспективного корабля «Федерация». Испытательный сброс состоялся 26 июля на аэродроме «Киржач» в рамках открытия новой производственной линии НИИ Парашютостроения, входящего в холдинг «Технодинамика»

Основной трехкупольный парашют «Федерации» будет иметь площадь более 3,6 тыс. кв. метров. Он способен нести космический аппарат массой до 9 тонн и обеспечить его спуск с высоты несколько километров.

«Ростех имеет существенный научно-технический задел, позволяющий поставить для «Федерации» большую номенклатуру разработок — композитные изделия, радиоэлектронные компоненты, парашюты и многое другое. Парашютная система для космического корабля имеет сложнейшую конструкцию и в настоящий момент проходит испытания. Всего запланированы 28 сбросов, тестирование с полноразмерным макетом корабля весом 9 тонн пройдет в 2019 году», — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков

По проекту, парашютная система выводится на высоте 4,5 тыс. м. Сначала у «Федерации» откроется вытяжной парашют, затем — трехкупольный основной.

«Разработка парашютной системы для перспективного космического корабля — это серьезный вызов для «Технодинамики». Уверен, что реализация этого проекта станет твердым подтверждением наших уникальных компетенций в области парашютостроения. Сейчас мы проводим испытания с помощью малоразмерных макетов космического корабля весом 3 тонны и «младших» моделей парашютной системы — трехкупольной общей площадью 1770 кв. метров и однокупольной системы площадью 1200 кв. метров. Всего будет проведено 9 сбросов малоразмерных макетов, после чего специалисты приступят к сбросам 9-тонного макета космического корабля», — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.