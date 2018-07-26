«Возможны провалы»: ученые ПГНИУ составили список опасных домов Перми

Строителям сложно учитывать геологическую специфику местности

Ученые пермского университета составили список домов в Перми , которые стоят на опасных участках с неустойчивыми грунтами. Здания находятся по берегам рек, вблизи крупных логов и оврагов, на нестабильных участках.

По мнению ученых, строить дома на таких территориях опасно.

— Перед стройкой нужно делать более детальные инженерно-геологические изыскания, не закрывать глаза на возможные проблемы, не использовать в таких местах насыпной грунт, применять жесткие требования к фундаментам, — объясняет кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы пермского университета Дмитрий Андреев . — Нужно выделить эти опасные зоны и ограничить строительство в них.

По словам ученых, геологическое строение Перми изучено слабо и неравномерно, поэтому строителям сложно учитывать геологическую специфику местности. При этом ученые считают, что избежать провалов домов можно. Для этого перед строительством зданий нужно проводить инженерно-геологические исследования.

Ученые выяснили, что больше всего опасных территории находится в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. Для наглядности специалисты составили список домов, под которыми уже зафиксированы опасные геологические процессы. Ученые предупреждают, что этот список может пополниться по мере выявления новых опасных участков.

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