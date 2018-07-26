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«Возможны провалы»: ученые ПГНИУ составили список опасных домов Перми
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«Возможны провалы»: ученые ПГНИУ составили список опасных домов Перми 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Строителям сложно учитывать геологическую специфику местности
Ученые пермского университета составили список домов в Перми, которые стоят на опасных участках с неустойчивыми грунтами. Здания находятся по берегам рек, вблизи крупных логов и оврагов, на нестабильных участках.
По мнению ученых, строить дома на таких территориях опасно.
— Перед стройкой нужно делать более детальные инженерно-геологические изыскания, не закрывать глаза на возможные проблемы, не использовать в таких местах насыпной грунт, применять жесткие требования к фундаментам, — объясняет кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы пермского университета Дмитрий Андреев. — Нужно выделить эти опасные зоны и ограничить строительство в них.
По словам ученых, геологическое строение Перми изучено слабо и неравномерно, поэтому строителям сложно учитывать геологическую специфику местности. При этом ученые считают, что избежать провалов домов можно. Для этого перед строительством зданий нужно проводить инженерно-геологические исследования.
Ученые выяснили, что больше всего опасных территории находится в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. Для наглядности специалисты составили список домов, под которыми уже зафиксированы опасные геологические процессы. Ученые предупреждают, что этот список может пополниться по мере выявления новых опасных участков.
Пермские ученые придумали, как с помощью артиллерийских пушек извлекать сваи из земли, Как именно это происходит, можно узнать на сайте 59.ru.
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